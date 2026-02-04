El sucesor espiritual de 'Fullmetal Alchemist' llega este mismo año. El anime de 'Yomi no Tsugai' presenta un nuevo trailer muy movido para poner las expectativas altísimas

Hiromu Arakawa no ha dejado de trabajar desde que nos dejó la magnífica 'Fullmetal Alchemist', y encima puede presumir de que todos sus grandes mangas tienen serie de anime. Ahora le toca el turno a 'Yomi no Tsugai', que en España se publica bajo el nombre de 'Espíritus del Inframundo' y también es conocido como 'Deamons of the Shadow Realm'.

Dos hermanos con un destino terrible

La cosa va de hermanos, porque en este caso 'Yomi no Tsugai' gira alrededor de dos gemelos que nacieron con una carga pesadísima sobre sus espaldas. Yuru y Asa fueron separados al nacerse pero ahora intentan reunirse porque solamente la unión de sus poderes puede salvar el mundo de ser destruido.

Ya habíamos visto varios adelantos y sabíamos que se podrá seguir en Crunchyroll, pero ahora se ha confirmado en redes sociales la fecha de estreno definitiva del anime para el 4 de abril con un nuevo tráiler bien completo. Con el nuevo adelanto también se ha desvelado más sobre su banda sonora: Vaundy se encargará del tema de opening 'Tobu Toki' y Yama del ending 'Tobouyo'.

Mientras que 'Fullmetal Alchemist' se apoyaba en una fantasía europea con ambientación dieselpunk, con Yomi no Tsugai' ahora Arakawa ha tirado muchísimo más de folclore japonés y se ha metido de lleno en el terreno fantástico con demonios y magia explosiva.

Es una nueva colaboración entre Arakawa y Studio Bones, que se encargaron de los animes de 'Fullmetal Alchemist' en el pasado. Así que, en muchos sentidos, 'Yomi no Tsugai' es un sucesor espiritual que viene con un listón altísimo.

Aún así, los primeros vistazos que estamos viendo son muy prometedores y la autora ya ha probado su talento para la narrativa, con lo que tenemos que estar muy atentos de 'Yomi no Tsugai', que sin duda puede ser uno de los bombazos de 2026.

