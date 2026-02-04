Javier Bardem se postula como el villano más inquietante del año en 'Cape Fear', el remake del clásico de Martin Scorsese que ya tiene fecha de estreno

Apple TV+ vuelve a apostar fuerte por los grandes nombres y los remakes, pero con 'Cape Fear' (que podría titularse 'El Cabo del Miedo') parece que, por una vez, la jugada puede ir más allá del simple reciclaje de un clásico. No es solo que el material original sea potente -la novela de John D. MacDonald y la adaptación de Scorsese son historia del thriller-, sino que el contexto en el que llega esta nueva versión -que se estrena el 5 de junio- invita a mirarla con otros ojos.

Rehacer una historia sobre la venganza, la obsesión y el terror doméstico en plena era del true crime y la paranoia colectiva tiene algo muy inquietante y oportuno. Y con Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson al frente, cuesta no elevar las expectativas.

Reinventando un clásico

Durante el evento de presentación de los nuevos proyectos de la compañía, Nick Antosca dejó claro que no estamos ante un simple calco de la película de Scorsese. Él mismo reconoce el impacto que le causó la versión de 1991: "Tiene una especie de energía febril y es sureña y pantanosa, parece una pesadilla". Pero también insiste en que la historia ha sido "reinventada".

Esa palabra es clave, porque no se trata de rendir un homenaje solamente, sino de tomar una base conocida para explorar miedos contemporáneos, desde la cultura del true crime hasta la sensación de vivir en un entorno cada vez más paranoico.

Uno de los aciertos de esta nueva versión es que el miedo no parece residir únicamente en Max Cady. La serie pone el foco en una familia que se siente acorralada, y ahí entra la experiencia personal de sus protagonistas. La serie parece entender que el verdadero horror no está solo en el monstruo que acecha, sino en lo que estás dispuesto a hacer para proteger a los tuyos.

Además, el Max Cady de Javier Bardem tiene todas las papeletas para ser uno de esos antagonistas que no se olvidan, con una combinación de amenaza y fragilidad puede ser justo lo que diferencie esta versión de otras encarnaciones del villano.

Por otro lado, sabemos también que la serie bebe directamente del terror, no solo como género, sino como atmósfera emocional del presente. Si la serie logra trasladar ese clima al espectador, 'Cape Fear' podría convertirse en algo más que un remake. Y contando con Scorsese y Spielberg como productores ejecutivos, las expectativas están por las nubes.

