1168 millones de entradas vendidas. El actor más popular del siglo XX superó con sus películas a leyendas como John Wayne o Cary Grant

El principal baremo que suele utilizarse para ponderar el éxito de un actor es la recaudación que consiguen sus películas. Sin embargo, hay otro factor asociado a ello que suele pasarse por alto: la cantidad de entradas vendidas por las largometrajes en los que participaron. Ahí el triunfo en el siglo XX pertenece a Clark Gable con la increíble cantidad de 1.168.300.000 entradas vendidas.

El top 10 de los actores que más entradas vendieron en el siglo XX

Desde Tlavideo se hio una estimación lo más precisa posible en función de los datos disponibles sobre cómo quedaría el top de los actores cuyas películas vendieron más entradas a lo largo del siglo XX. Solamente tres superaron los 1.000 millones, pero Gable se impuso tanto a John Wayne como a Bing Crosby. En concreto, el top 10 queda de la siguiente forma:

Clark Gable con 1.168.300.000 entradas John Wayne con 1.114.000.000 Bing Crosby con 1.077.900.000 James Stewart con 981.900.000 Cary Grant con 942.500.000 Spencer Tracy con 937.200.000 Gary Cooper con 878.600.000 Mickey Rooney con 867.900.000 Harrison Ford con 852.700.000 Gregory Peck con 728.000.000

Es evidente que el legendario éxito de 'Lo que el viento se llevó' juega un papel fundamental en el hecho de encontrar a Gable en el número 1, pero que eso tampoco nos ciegue de la realidad. Y es que Olivia de Havilland, compañera de reparto del actor en esa mítica película, solamente alcanza el puesto número 20 con un total de 638 millones de entradas vendidas, mientras que Vivien Leigh, la mítica Escarlata, ni siquiera aparece en el top 50.

Por tanto, hizo falta mucho más que 'Lo que el viento se llevó' para aupar a Gable a la primera posición. Títulos como 'Los implacables', 'Fruto dorado', 'Vidas rebeldes' o 'Sucedió una noche', por la que ganó el único Óscar de su carrera, también resultaron determinantes.

Por otro lado, en el caso de Wayne también ayuda que hiciera más de 170 películas a lo largo de su carrera, mientras que Gable ni siquiera llegó a las 90, incluyendo ahí hasta papeles tan menores que ni siquiera llegaron a acreditarse en los títulos de crédito...

