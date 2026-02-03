DAZN ha sido destronada. Amazon Prime Video es la plataforma que más está gastando en derechos deportivos en 2026

Llevamos comentando cómo desde hace tiempo lo que tienen en el punto de mira las plataformas de streaming cara a competir con la televisión lineal (y entre ellas) es el deporte. Pues bien, parece que ese futuro próximo ya está aquí ya que este 2026 será el año en el que Amazon Prime Video liderará el ranking de los derechos deportivos en streaming.

Así lo ha determinado Ampere Analysis, que ha analizado las tendencias deportivas para este 2026 recién estrenado fijándose en cuánto dinero se están dejando las diferentes plataformas de streaming en derechos deportivos. De esta manera, DAZN ha sido destronada por primera vez desde 2018 por la plataforma de Bezos.

Triplazo

La culpable de este sorpasso es, como podéis imaginar, la NBA. Este 2026 es el primer año completo en el que podremos ver la competición (en días selectos) a nivel global en la plataforma, gastándose 1,8 mil millones de dólares por temporada. Esto y los derechos del Thursday Night Footbal de la NFL en Estados Unidos y la Champions League en Alemania, Italia y Reino Unido son las principales inversiones de Amazon.

Esto supone un 27 % del gasto total en derechos en streaming a nivel global, que asciende a más de 14 mil millones. DAZN se queda de este pastel un 22 %. La medalla de bronce se la lleva Youtube TV (solo disponible en Estados Unidos) con un 14% después de lanzar un plan especializado en deporte; Paramount+ (8 %) y Netflix con un 5 % completan el top 5.

Además, estos datos suponen un incremento de un 13% anual entre lo que se gastaron las plataformas de streaming generalistas (Prime Video, Netflix, Apple TV, Disney+, etc) en 2025 y lo que se están dejando en 2026 (del 31 % al 44 %).

Fuente: Ampere Analysis

Hay que aclarar que el informe se refiere solo a plataformas exclusivas de streaming, por lo que no cuentan casos como Movistar Plus+ y televisiones de pago, casas habituales de los deportes. Teniendo en cuenta que a la compañía de Telefónica eso del "Estadio infinito" se les está empezando a quedar grande, podéis imaginar que su inversión está quedando algo lejos de la de su competencia directa en este sentido, es decir, DAZN (estimada en poco más de tres mil millones).

Solo hay que ver que este curso Movistar Plus+ ha perdido tanto NBA como la ACB (ambas en DAZN), si bien conservan las competiciones europeas como Euroliga y la Champions League en exclusiva, otras competiciones las tienen compartidas, principalmente con DAZN. Aún así, solo con las nombradas se llega (cuando no supera) fácilmente los mil millones de euros anuales.

Ahora la entrada también de las plataformas "generalistas" suponen más competencia que nunca a la hora de ofrecer deporte.

