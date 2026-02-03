"Netflix predispone a aceptar el dogma de la izquierda". Un informe del gobierno de EE.UU. puede acabar con la fusión del streamer y Warner

Todos creímos que el culebrón de Netflix y Warner ya había terminado, pero lo cierto es que solo acababa de empezar. Y es que ahora toca quizá lo más complicado de todo: conseguir la aprobación de un gobierno estadounidense que no está caracterizado precisamente por su tranquilidad y falta de histrionismo. Hoy, Ted Sarandos, CEO de Netflix, se enfrenta a un subcomité del Senado que tiene en sus manos un documento con el que puede intentar volar por los aires el acuerdo y que Warner no tenga otra que volver a mirar hacia Paramount.

Ni Tudum, ni Tadam

Tal y como informa Deadline, Netflix se enfrenta a un informe creado por la Heritage Foundation, una empresa conservadora que dirige el Proyecto 2025, un plan que incluye restringir el acceso al aborto, la oposición a los derechos LGTBQ+ e imponer (como estamos viendo) políticas de inmigración más estrictas. Este informe, llamado 'Fedflix: Netflix, el Gobierno Federal y el Nuevo Estado de la Propaganda', critica al streamer "por desempeñar un papel desmesurado en la ingeniería social de millones de estadounidenses para predisponerlos a aceptar el dogma ideológico preferido de la izquierda".

Aunque, todo sea dicho, el informe no habla de Warner ni de Paramount, sí que afirma que "las agencias federales pertinentes deben examinar con extremo interés cualquier posible adquisición por parte de Netflix de otras empresas de medios de comunicación y entretenimiento, a fin de tener en cuenta todas las ramificaciones de las repercusiones en la sociedad estadounidense y la salud de la República Constitucional". Vamos, mucha palabrería que el propio director del proyecto, Mike Howell, resume en "No quiero que Netflix se haga más grande. Quiero que tenga menos influencia".

Nuestro equipo lleva tiempo haciendo un seguimiento de la propaganda nacional. Este parecía un momento oportuno para plantear esta cuestión en el contexto del ambicioso plan de Netflix de construir la mayor máquina de difusión de mensajes políticos e ideológicos de la historia de la humanidad.

Por supuesto, el informe, que ya ha pasado por las manos de todo Washington, da ejemplos de series y películas "ideológicas" como 'Stranger Things' o 'American Factory' (producida por los Obama), añadiendo que "la coherencia de esta programación sugiere que puede haber una coordinación intencionada con organizaciones activistas y una alineación con objetivos políticos progresistas". De hecho, afirma que la programación de Netflix se reduce a "series en colaboración con el FBI, programas infantiles hiper-sexualizados LGTBQ+ y documentales rusos falsos", con la rigurosidad de un comentario troll en esta misma web. Si aún no habíais llegado a esta conclusión, sí, efectivamente, están hablando directamente al núcleo más profundamente MAGA del gobierno.

De hecho, Howell le propone dos preguntas al comité que hablará hoy con Sarandos: "¿Cómo se protege contra la composición ideológica y partidista de su junta directiva en términos de influencia en el contenido?" y "¿Tuvo el partido comunista chino algún papel con la película de los Obama 'American Factory'?". Está por ver si el comité hace caso a las sugerencias del informe o si, por el contrario, permite que Netflix siga adelante con su plan. El culebrón puede haber empezado su temporada 2 antes de tiempo.

