La gran mentira de Netflix: 31 series que vende como originales suyas y que no lo son

Netflix se ha labrado durante años una merecida buena fama entre los amantes de las series de televisión. No solamente está destacando por su fuerte inversión en contenidos, sino que está acertando con títulos tan reputados como 'House of Cards', 'Orange is the New Black', 'Stranger Things', 'Narcos', 'Daredevil' o 'Mindhunter'. Gusten más o menos, todas ellas están entre lo más destacado de los últimos tiempos.

Sin embargo, Netflix también ha cogido una costumbre bastante censurable a la hora de adjudicarse como propias series que no lo son realmente. La estrategia es clara: compra los derechos internacionales de las mismas y en algunos casos incluye en el contrato un acuerdo para venderlas como Originales de Netflix en los países en los que va a distribuirlas, induciendo así a la confusión a algunos de sus clientes.

A continuación os dejamos 31 series que Netflix vende como originales suyas y que no lo son:

'Abierto hasta el amanecer' ('From Dusk Till Dawn')

Sinopsis: Dos hermanos ladrones fugados a México se topan con policías vengativos y demonios en esta serie original basada en la película de terror de culto de Robert Rodríguez.

Cadena real: El Rey Network (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'Chewing Gum'

Sinopsis: Tracey se cansó del ambiente religioso. Ahora quiere explorar, y el primer paso es perder la virginidad.

Cadena real: E4 (Reino Unido)

'Crashing'

Sinopsis: A cambio de un alquiler barato, un pintoresco grupo de veinteañeros se muda a un hospital abandonado como guardianes de la propiedad.

Cadena real: Channel 4 (Reino Unido)

'Dinastía' ('Dynasty')

Sinopsis: Los Carrington y los Colby se disputan el control de su fortuna (y de sus hijos) en este remake actualizado del gran clásico de la televisión.

Cadena real: The CW (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'El marginal'

Sinopsis: Mientras investiga un secuestro, un expolicía se infiltra en una cárcel, donde deberá evitar que los peligrosos criminales descubran su verdadera identidad.

Cadena real: Canal 7 (Argentina)

'El tirador' ('Shooter')

Sinopsis: Un francotirador, exmarine muy condecorado, vuelve a la acción para defender al presidente de su posible asesinato, sin saber que le han tendido una trampa.

Cadena Real: USA Network (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'El vato'

Sinopsis: El cantante de música regional mexicana el Vato y sus amigos luchan por hacerse un hueco en la escena de Los Ángeles, un mundo de tentaciones y falsedad.

Cadena real: NBC Universo (Estados Unidos)

'Glacé'

Sinopsis: En este escalofriante thriller, el investigador Martin Servaz persigue a un perverso asesino en serie tras un macabro hallazgo en los Pirineos franceses.

Cadena Real: M6 (Francia)

'Greenleaf'

Sinopsis: Los miembros de la familia Greenleaf dirigen una megaiglesia en Memphis, pero sus negocios y sus vidas están manchados por la avaricia, el adulterio y otros pecados.

Cadena real: Oprah Winfrey Network (Estados Unidos)

'La Mantis' ('La Mante')

Sinopsis: Décadas después de su captura, una asesina en serie se ofrece para resolver unos asesinatos que imitan a los suyos a condición de que su hijo policía colabore con ella.

Cadena real: TF1 (Francia)

Crítica en Espinof

'La niebla' ('The Mist')

Sinopsis: Una misteriosa niebla, que oculta aterradoras criaturas, ha atrapado a los habitantes de un pueblo de Maine.

Cadena real: Spike (Estados Unidos)

'La niña'

Sinopsis: Una exguerrillera colombiana afronta diversos retos cuando se reintegra en la sociedad y trata de sobreponerse a sus traumáticos recuerdos.

Cadena real: Caracol Televisión (Colombia)

'Man to Man' ('Maen Too Maen')

Sinopsis: Un agente especial disfrazado de guardaespaldas debe completar una misión secreta al mismo tiempo que atiende a los caprichos de una estrella muy volátil.

Cadena real: JTBC (Corea del sur)

'Marcella'

Sinopsis: Tras el fin de su matrimonio, ha vuelto a Londres para retomar su trabajo como detective. ¿Habrá regresado también el asesino en serie al que investigara años atrás?

Cadena real: ITV (Reino Unido)

'Manhunt: Unabomber'

Sinopsis: Sin apenas pistas y con el público cada vez más alarmado, el FBI llama a un nuevo tipo de especialista en perfiles criminales para identificar a Unabomber.

Cadena real: Discovery Channel (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'Orphan Black'

Sinopsis: Sarah presencia el suicidio de una mujer idéntica a ella y decide suplantar su identidad. No sabe que acaba de abrir la puerta a un mundo lleno de secretos.

Cadena real: Space (Canadá)

Crítica en Espinof

'Precaución, piezas sueltas' ('Some Assembly Required')

Sinopsis: Jarvis y sus amigos descubren que dirigir una compañía de juguetes no es tan divertido, sobre todo cuando llegan los sabotajes.

Cadena real: YTV (Canadá)

'Rebellion'

Sinopsis: Dublín, Primera Guerra Mundial. Tres mujeres y sus familias toman partido en el violento Alzamiento de Pascua contra el dominio británico.

Cadena real: RTÉ (Irlanda)

'River'

Sinopsis: John River es un detective brillante con una mente dividida entre el mundo de los vivos y de los muertos.

Cadena real: BBC One (Reino Unido)

'Scream'

Sinopsis: En esta nueva secuela de la serie clásica de terror, un incidente de acoso por Internet en Lakewood termina en un asesinato que recuerda pavorosamente al pasado.

Cadena real: MTV (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'Shadowhunters'

Sinopsis: La vida de la típica adolescente Clary Fray da un vuelco cuando se entera de que es parte de una raza de humanos cazademonios con sangre de ángeles.

Cadena real: Freeform (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'Star Trek: Discovery'

Sinopsis: Tras un siglo de silencio, estalla la guerra entre la Federación y el Imperio Klingon, con un oficial de la Flota Estelar caído en desgracia como protagonista.

Cadena real: CBS All Access

Crítica en Espinof

'Stranger' ('Bimilui Soop')

Sinopsis: Con la ayuda de una aguerrida detective, un fiscal sin capacidad para sentir empatía aborda un caso de asesinato entre la corrupción política.

Cadena real: tvN (Corea del sur)

'Sucesor designado' ('Designated Survivor')

Sinopsis: En este thriller político, el destino de Estados Unidos está en manos de un funcionario de segunda línea cuando un ataque a Washington diezma al Gobierno.

Cadena real: CBS (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'The Expanse'

Sinopsis: En el siglo XXIII, una chica desaparecida vincula a un detective del cinturón de asteroides, al capitán de un carguero de hielo y a una diplomática en contra de la guerra.

Cadena real: Syfy (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'The Good Place'

Sinopsis: Eleanor Shellstrop fue una mala persona, pero de alguna forma ha terminado en un buen lugar después de morir. Ahora tiene que demostrar que realmente se lo merece.

Cadena real: NBC (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'The Returned'

Sinopsis: En esta escalofriante serie, un grupo de personas regresa a su pueblo natal al mismo tiempo, años después de haber fallecido.

Cadena real: A&E

'The Seven Deadly Sins' ('Nanatsu no taizai')

Sinopsis: Cuando unos tiranos se hacen con su reino, la princesa derrocada comienza a buscar un grupo de caballeros malvados para que le ayuden a recuperar su reino

Cadena real: MBS (Japón)

'The Sinner'

Sinopsis: Sin motivo aparente, una joven madre apuñala a un extraño hasta matarlo. Un policía se encarga de desvelar el misterio oculto en lo más profundo de su mente.

Cadena real: USA Network (Estados Unidos)

Crítica en Espinof

'Una familia unida' ('Bonusfamiljen')

Sinopsis: En esta serie tragicómica sueca, una pareja que acaba de empezar, sus ex y sus hijos se enfrentan a los desafíos emocionales y las complicaciones de la vida familiar.

Cadena real: SVT (Suecia)

'Van Helsing'

Sinopsis: Tras pasar tres años en coma, Vanessa se despierta en un mundo asolado por vampiros. Ella y un variopinto grupo de amigos supervivientes luchan por seguir con vida.

Cadena real: Syfy (Estados Unidos)

Además, también existen casos especiales como 'Black Mirror' o 'Lovesick' que al principio no eran series de Netflix pero luego sí pasaron a serlo, así que ahí no merece la pena señalaras pero sí hacer esa pequeña aclaración. Y hay otros casos similares como la británica 'The Last Kingdom', ya que Netflix entró como co-productora de la misma junta a BBC Two en la segunda temporada.

Por cierto, no creáis que esto va a dejar de hacerse -o al menos no es esa la intención de la compañía a día de hoy-, pues en el futuro ya hay varios títulos en los que ha ido añadiendo la etiqueta de Original de Netflix antes incluso de su estreno. Un ejemplo: 'Black Lighting', la nueva serie de superhéroes de The CW, también se está vendiendo así.