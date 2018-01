'Star Trek: Discovery' salta al universo espejo en su vibrante regreso

A la hora de escribir una serie, sobre todo si es una con aspiraciones a ser larga, existe un momento, un arco/episodio... en el que se produce lo que podemos llamar "el salto". No es exactamente el famoso salto del tiburón, sino de un tirabuzón ejecutado a mitad de temporada (en el parón navideño, para entendernos) en el que todos las piezas mostradas se alinean finalmente y, a partir de entonces, la historia se puede desarrollar perfectamente. Este momento le llegó a 'Star Trek Discovery' con 'A pesar de ti', el episodio con el que su primera temporada ha regresado tras el parón.

Uno de los momentos más memorables de la serie original de 'Star Trek' fue esa aventura en la que los miembros de la Enterprise se enfrentaban a sus dobles malvados de otra dimensión. Ya solo ver a Spock (Leonard Nimoy) con perilla enfrentado a "los buenos" bien vale la paciencia que requiere muchos tramos de la fundadora de una de las franquicias más celebradas de la ciencia ficción. Esa fue la primera aparición del "universo espejo", llamado precisamente por el título del episodio y que es todo un referente cuando hablamos de ese cliché que es "gemelos malvados de otra dimensión".

Cuando hace casi dos meses 'Star Trek: Discovery' despedía su primera mitad de su temporada inaugural, lo hacía con el capitán Lorca (Jason Isaacs) y el resto de su tripulación preguntándose tras el centenar de saltos realizados dónde habían acabado y no fueron pocas las voces que se alzaban a favor de la teoría de que la USS Discovery había aparecido en esta dimensión paralela, y el regreso de la serie así lo ha confirmado. Terminando de ejecutar la pirueta iniciada entonces.

De hecho no es lo único que responde 'A pesar de ti' ('Despite yourself'), el episodio con el que 'Star Trek: Discovery' regresó anoche a CBS: All Access (y hoy a Netflix en el resto del mundo). Un episodio en el que la incertidumbre reina, primero con el paradero de la nave y posteriormente por las secuelas catatónicas que han dejado los continuos saltos en Stamets (Anthony Rapp) que se encuentra bajo cuidados médicos.

Será Burnham (Sonequa Martin-Green) la que se encargue de, una vez detectado que han saltado entre dimensiones, averiguar las peculiaridades de la flota del Imperio Terrano y quién son sus respectivos doppelganger para así poder actuar e investigar cómo volver al universo "primo" sin levantar sospechas. Algo que no será nada fácil en cuanto se encuentren con naves vecinas. Mientras tanto se aclara el misterio en torno a Tyler (Shazad Latif) y lo que pasó realmente estando prisionero de los klingons.

En líneas generales 'A pesar de ti' es un buen episodio y llega en el punto exacto de la trama general de la serie. Sin embargo, si bien en cuanto a punto argumental no tengo nada en contra, me pasé todo el episodio preguntándome si en cuanto a desarrollo de la tripulación de la Discovery y del universo propio de la serie, no hubiera sido más adecuado plantear una saga en el universo espejo más adelante, cuando todo estuviera más establecido a nivel interno y en cuanto a la conexión con el espectador. Justo en el momento en el que la serie encuentra su identidad y su propósito se produce este cambio y, si eres de los que ha tardado en conectar con la serie, puede resultar algo abrupto.

Faltan por estrenarse cinco episodios de la primera temporada de 'Star Trek: Discovery' y quedan muchas dudas en torno a por dónde van a ir los tiros a partir de ahora y cómo lograrán salir del universo espejo antes de que sea demasiado tarde en la guerra con los klingon. Este último salto es impresionante y si siguen ofreciendo una buena media de calidad como hasta ahora, estaré encantado de seguir el viaje junto a ellos.