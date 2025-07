El épico tráiler de 'La odisea' se filtra online, pero Christopher Nolan quiere que sólo lo veas en cines

Muchos espectadores llevan tiempo esperando noticias de 'La odisea', y está claro que una de ellas era el lanzamiento de su tráiler. Sin embargo, Christopher Nolan no quiere que todavía puedas verlo en casa, ya que por el momento es exclusivo de cines y acompaña al esperado estreno de 'Jurassic World: El renacer'. El problema para Universal es que el avance ya se ha filtrado online, aunque el estudio está haciendo todo lo posible por borrarlo.

No es la primera vez que Nolan hace esto

Teniendo en cuenta lo gran defensor que es Nolan de la experiencia cinematográfica, esta estrategia no es nada rara. A eso hay que sumarle que ya hizo algo parecido en el caso de 'Oppenheimer', pero ahora está el problema añadido de que muchos han podido verlo ya con buena calidad en la comodidad de su casa. En él ya podemos detectar que además de contar el regreso de Odiseo (Matt Damon) a casa, la búsqueda del mismo por parte de su hijo (Tom Holland) también va a tener bastante peso.

Imagino que ahora será una cuestión de día que el tráiler se lance online de forma oficial y quizá esta filtración haga que el tiempo de espera sea menor del esperado. Con todo, Nolan tiene una gran serie de exigencias para el estudio que quiera colaborar con él, por lo que puede ser que Universal simplemente esté atada de manos a la hora de poder reaccionar de esa forma.

Lo que sí que el estudio ha lanzado ya es un primer cartel que podéis ver justo encima de estas líneas. He de confesar que mi primera reacción al verla fue pensar que era la creación de un fan, por lo que no puedo decir que me impresionase demasiado.

Recordemos que el estreno exclusivo en cines de 'La odisea' está previsto para el 17 de julio de 2026. Se trata de la película más cara de Nolan hasta la fecha, algo que en parte se debe a su impresionante reparto, donde también participan Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth o Corey Hawkins.

