Ha fallecido Fernando Esteso, pero siempre le recordaremos por estas películas que marcaron toda una época en el cine español

Ayer nos dimos de bruces con una noticia bastante dura y chocante como la muerte de Fernando Esteso, una leyenda de nuestro cine que se fue con 80 años. Una de las mayores estrellas cómicas cuyo nombre estará para siempre asociado a ese fenómeno del cine del destape que aprovechó los aires de cambio con la democracia y el fin de la dictadura.

Intentó ser algo más posteriormente en su carrera (para su desgracia, como él contó, el único cineasta que creía en él se murió), pero va a ser inevitable hablar de él conectándolo con sus grandes socios Andrés Pajares y Mariano Ozores. De ahí que hoy rescatamos en plataformas de streaming tres de los clásicos que Esteso hizo con estos colaboradores.

‘Los bingueros’ (1979)

Dirección: Mariano Ozores. Reparto: Andrés Pajares, Fernando Esteso, Antonio Ozores, África Prat, Isabel Luque.

Decir que vamos a recordar a Esteso, así como a Pajares, por ‘Los bingueros’ es realmente quedarse corto. Porque esta loca y absurda mirada al costumbrismo español, a la cultura del juego y a los pezones del sexo opuesto creó un cambio de paradigma que mostró que el cine español y el público estaban listos para liberarse tras la censura franquista.

Ver en FlixOlé y en Movistar+

‘Yo hice a Roque III’ (1980)

Dirección: Mariano Ozores. Reparto: Andrés Pajares, Fernando Esteso, Antonio Ozores, Florinda Chico, Rafael Hernández.

Aunque pueda gustar más o menos el impacto que este trío creativo tuvo en la historia del cine, entre sus pelotazos hay cosas que algunos todavía pueden reivindicar. La que más papeletas tiene no es irónicamente la anterior, sino su parodia tanto de los films de boxeo como del fenómeno ‘Rocky’ que dominaba el otro lado del charco.

Ver en FlixOlé y en Movistar+

‘Al este del oeste’ (1984)

Dirección: Mariano Ozores. Reparto: Fernando Esteso, Antonio Ozores, Conrado San Martín, Andriana Vega, Fernando Sancho.

Esteso no se ató siempre a Pajares, aunque sí intentó mantenerse fiel a un Ozores con el que seguiría destapando vergüenzas con cariños de los espectáculos americanos. Lo hicieron en un disparate de western que a ratos se vuelve lo bastante surrealista para ser uno ácido, pero es uno de los trabajos más destacados de esta sociedad.

Ver en FlixOlé y en Movistar+

