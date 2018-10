Trending y tópicas: las películas ideales para conquistar vísperas y festivos

¿Qué pasa con estas películas que han sido programadas más de veinte veces y siguen petándolo en redes?

Ahora que todas las cadenas de televisión y plataformas de pago por visión se devanan los sesos en busca del pelotazo definitivo, las televisiones “de toda la vida” tienen el arma de destrucción masiva definitivo. Y no es ningún secreto.

Guerra generacional

Lejos de tratarse de la enésima serie nacional multi-target de hora y media habitual, esta semana Telecinco volverá a dominar las audiencias con un simple chasquido de dedos: “Poned Pretty Woman”, dijo alguien de los despachos de las últimas plantas del edificio. Es muy probable que con la broma la película tenga casi la misma audiencia que hace unos meses en el mismo canal. Y estamos hablando de un título de 1990. ¿Por qué lo peta este tipo de película?

Hay una serie de títulos de entonces que resultan infalibles y que copan las redes sociales. Títulos como ‘Pretty Woman’, ‘Ghost’ o ‘Dirty Dancing’ son siempre trending topics, tendencias en las redes sociales. No eres nadie si no comentas 'A propósito de Henry' en directo en Twitter.

Seguro que muchos de nosotros pagamos la entrada de cine para varios de esos títulos, por eso ahora mismo, en los días en que se programa la película, no podemos resistirnos a mostrarnos irónicos y cínicos desde la distancia. Un ejercicio entre el cariño y el arrepentimiento en la mayoría de los casos. ¿Te sientes ridículo por haber llorado con el fantasma de Patrick Swayze o con el hervor perdido de Harrison Ford en la película de Mike Nichols? No lo sientas, es lógico. Hace treinta años eran buenas películas y todavía lo son. Tan cierto como que la estrella de Indiana Jones no parece haber recuperado aún la cabeza.

En el lado opuesto del espectador nostálgico se encuentra el espectador de la nueva generación, que se ha bajado un bluray rip 1080p que comentar mientras nuestras madres buscan "la cadena" en esta complicada tdt que les ha tocado vivir.

Ese nuevo espectador, aunque no lo quiera reconocer en público, entenderá muchas cosas: por qué tu madre se emociona con una determinada canción, por qué el flipado de tu tío es fan de romper talones bancarios sacando pecho o por qué tu madrina tiene ese jarrón de cerámica torcido tan horrible en el salón de su casa. Con un poco de suerte, también descubrirá el cine de los ZAZ.

280 caracteres de Grey

Realmente nadie se libra de ser #tt hoy día. Hace unos meses, La 2 programó 'Los Bingueros' (te pongas como te pongas una de las pelis más divertidas, efectivas y emblemáticas de nuestro cine) y también logró salir por los timelines de millones de usuarios.

Si por la noche alguna de las teles en abierto decide programar la primera de las adaptaciones de E.L. James, ten por seguro que no se hablará de otra cosa. Los desnudos de la protagonista, los no desnudos del maromo, el sonrojante guión, la decoración de club de intercambio de la España más hortera o una banda sonora desagradable serán motivo de celebración y hashtag.

Cualquier película que alcance cifras más elevadas de lo normal en una cadena de televisión de España debe considerar tal proeza como un premio. No es fácil entrar en el hit-parade nacional. Ni en el del milenio ni en el de su historia. 'Cateto a babor' sigue siendo la película que más gente ha reunido delante de la pequeña pantalla, y ya existían Emilio Aragón y Antena 3: once millones de espectadores en 1992. Los millones de visitantes que se pasaron por la Expo o por los Juegos Olímpicos debieron flipar.

A pesar de la popularidad de este tipo de cine nostálgico, de Marty McFly o de Macaulay Culkin, la película extranjera que tiene todos los récords y ostenta un primer puesto insuperable para el resto de nuestra vida es la siempre inesperada 'Dos mulas y una mujer', el western romántico de Don Siegel con Clint Eastwood, Shirley MacLaine y Manolo Fábregas, que en el mismo año sumó cerca de diez millones de espectadores. Es fácil imaginarse esa guerra entre ciudadanos locales pinchando la peli de Alfredo Landa y a los guiris con ganas de ver a Clint Eastwood. O a Shirley MacLaine. O a Manolo Fábregas, claro.

Secuelas de España

No deja de resultar sorprendente el elevado número de secuelas que se cuelan en el ranking de éxitos de la tele nacional. 'Torrente 2: Misión en Marbella', 'Ocho apellidos catalanes', 'Torrente 4: Lethal Crisis' o 'Loca de academia de Policía II', que tuvo más éxito que la primera, forman parte de las emisiones legendarias de España.

Ahora seguimos igual, nada ha cambiado en el panorama nacional de la pequeña pantalla. Tenemos un montón de canales irregulares que intentan hacer sombra al canal Jorge Javier Vázquez con programas similares, pero casi nunca con cine de calidad. Tenemos el peliculón, tenemos versión española y tenemos las películas de sobremesa, infalibles para una tarde desquiciada como aquel famoso día en que el telefilm paródico de Will Ferrell y Kristen Wiig, 'Adopción Peligrosa', se infiltró en el catálogo de cine que parece alemán para el domingo por la tarde. Si no fuera por estos momentos, qué sería de nuestra tele.

Ya sea para intentar demostrar los conocimientos que atesoras, para explicarnos el complejo subtexto de una película con Steve Guttenberg que solo tú eres capaz de leer o para defender tu postura ("Los Goonies es muy mala" es una de las más populares de Twitter), siempre está ahí la almohadilla virtual que crea tendencias esperándote a ti.