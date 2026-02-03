"Me arrodillé y le supliqué que hiciese una película conmigo". Richard Gere lleva 30 años deseando trabajar con este director

Richard Gere ha tenido una carrera repleta de títulos conocidos. Es cierto que sus años de gloria hace tiempo que quedaron atrás, pero también que hubo una época en la que podía trabajar básicamente con quien quisiera. O al menos eso pensaba él, pues hay un director con el que estaba deseando colaborar, pero nunca llegaron a hacer una película juntos.

"Me desprecia"

El director con el que el protagonista de 'Pretty Woman' estaba deseando trabajar era Shekhar Kapur, un cineasta indio cuya carrera empezó a despuntar en los años 90 tras el estreno de 'La reina de los bandidos' en 1994, explotando de forma definitiva cuatro años después con el lanzamiento de 'Elizabeth'. De hecho, el largometraje protagonizado por Cate Blanchett logró siete nominaciones al Óscar, llevándose una para casa.

Fue precisamente por esa época cuando Gere hizo todo lo posible por ponerse a sus órdenes, tal y como él mismo recuerda en The Daily Eye: "Después de ver 'La reina de los bandidos', me arrodillé y le supliqué: 'Shekharji, por favor, haz una película conmigo'. Pero me ha estado ignorando. Simplemente me desprecia, como si fuera un mendigo de la calle”.

Con todo, lo cierto es que Kapur sí llegó a sopesar seriamente la posibilidad de hacer una película con Gere, ya que en 2005 se anunció que era uno de los actores con los que esperaba contar para su nuevo proyecto alrededor de la figura de Buda. El actor participó durante la primera fase de desarrollo, pero el proyecto no salió adelante y Gere quedó devastado.

Sus caminos no han vuelto a cruzarse desde entonces y a Gere todavía le cuesta asimilar que no haya podido hacer película alguna con Kapur.

