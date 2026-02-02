HOY SE HABLA DE

'El caballero de los siete reinos' adelanta por sorpresa el estreno de su siguiente episodio en HBO Max. Y no es la única serie afectada por este cambio de estrategia

La nueva serie de 'Juego de Tronos' no quiere enfrentarse a la Superbowl

Caballero
Los episodios de 'El caballero de los siete reinos' se han estrenado los domingos y la idea era seguir esa tónica y que el próximo capítulo se lanzase este domingo 8 de febrero, pero HBO ha cambiado de estrategia y lo ha adelantado al viernes 6 de febrero su llegada a HBO Max. Y no es la única serie de la prestigiosa cadena afectada por este movimiento, pues lo mismo va a suceder con 'Industry'.

A evitar la Superbowl

Lo curioso es que su emisión en HBO sí se mantiene para este domingo, siendo evidente que Warner no quiere que sus datos en streaming se vean afectados por la celebración de la Superbowl. Lanzándolos el viernes en HBO Max se asegura minimizar el golpe y que los nuevos episodios reciban la atención que se merecen.

Eso supone que los siguientes episodios de 'El caballero de los siete reinos' e 'Industry' estarán disponibles en HBO Max este viernes a las 9 de la mañana, hora española. Que sus fans lo tengan en cuenta, no vayan a luego a ver comentarios en redes sociales que desvelen información que no quieran conocer antes de poder verlos...

'El caballero de los Siete Reinos' acaba de desvelar quién es realmente Egg. Y ya conocimos a uno de sus hermanos en 'Juego de tronos'
En Espinof
'El caballero de los Siete Reinos' acaba de desvelar quién es realmente Egg. Y ya conocimos a uno de sus hermanos en 'Juego de tronos'

Este cambio hecho con 'El caballero de los siete reinos' e 'Industry' no es la primera vez que HBO se defiende de ese gigantesco evento deportivo, pero tampoco había ninguna garantía de que fuese a hacerlo otra vez este año. Ahora ya es oficial.

