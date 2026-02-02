La nueva película número 1 de HBO Max en 21 países. Nadie contaba con ella y se ha merendado tanto a 'Los pecadores' como a 'Una batalla tras otra'

El anuncio de las nominaciones al Óscar se saldó con un récord histórico de 'Los pecadores', ya que la película dirigida por Ryan Coogler logró 16 candidaturas cuando hasta ahora el máximo habían sido 14. Ya veremos cuántas acaba llevándose, pero el ímpetu que había ganado en HBO Max tras ello ha quedado eclipsado por otra película de terror con la que nadie contaba: 'Los condenados'.

Qué es 'Los condenados'

Este largometraje dirigido por el islandés Thordur Palsson nos traslada al siglo XIX para contarnos la diatriba a la que ha de enfrentarse una viuda durante un invierno particularmente cruel: cerca de donde vive se ha hundido un barco pesquero y si intenta rescatar a los supervivientes se enfrenta a la posibilidad de que se agoten los pobres recursos que tienen disponibles los aldeanos...

Lo cierto es que 'Los condenados' no llegó a estrenarse en muchos países, lo que hizo que pasara algo desapercibida en su momento. En España sí pudo verse durante el Festival de Sitges de 2024, pero lo cierto es que tampoco hizo mucho ruido entonces. Lo suyo sería que su situación siguiera igual, pero su llegada al catálogo de HBO Max en multitud de países de América Latina ha hecho que eso cambie de inmediato.

Solamente hay que fijarse en los datos que proporciona Flixpatrol para comprobar que ha debutado directamente ocupando el número 1 en 21 países como Argentina, Brasil, Colombia, México o Venezuela. La mala noticia es que en España no ha llegado a lanzarse en HBO Max, por lo que la única opción que tenemos es echar mano de alquileres digitales.

Por su parte, 'Los pecadores' se tiene que conformar con ser ahora mismo la película número 1 de HBO Max en 11 países. Curiosamente, su otra gran rival ahí es también 'Una batalla tras otra', pero el excelente largometraje de Paul Thomas Anderson no está ahora mismo en lo más algo en ningún territorio.

