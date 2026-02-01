La actriz más famosa del mundo en los años 30 machacó a 'Los Simpson' diciéndoles "iros a tomar por culo". Habían basado un personaje en ella sin pedir permiso

Pocas personas han sido más famosas en la historia del cine de lo que Shirley Temple fue en los años 30 y 40. La actriz debutó con 3 años en 'The Red-haired Alibi' y fue dos años después, en 1934, cuando se ganó el amor del público gracias a 'Ojos cariñosos'. Desde entonces hizo decenas de películas (que salvaron a Fox de la Gran Depresión) hasta que finalmente, en 1949, con solo 21 años, se retiró para siempre con un último papel en 'A kiss for Corliss'. Y dejó los escenarios... hasta que 'Los Simpson' quisieron contratarla

Shirley no es amarilla

Temple está considerada, aún ahora, todo un icono estadounidense: presentó su propio show infantil ('Shirley Temple's Storybook') y llegó a meterse en política, donde fue, entre otras cosas, jefa de protocolo para Gerald Ford y Jimmy Carter y embajadora en Ghana o Checoslovaquia. Y, tras un periodo en el anonimato, los guionistas de 'Los Simpson' decidieron hacer un episodio con ella como protagonista... casi literalmente.

'El último baile de claqué en Springfield' fue el episodio 20 de la temporada 11 (por entendernos, el que tenía el gag de "El misterio del tango de la muerte"), donde Lisa trata de aprender a bailar y se apunta a las clases de Vicki Valentine, que en los años 30 y 40 había sido una famosa actriz infantil que después decidió meterse a instructora de ballet con su lema "punta, punta, punta".

El caso es que en 'Los Simpson', obviamente, no querían imitaciones de ningún tipo, así que llamaron a Temple para que grabara sus líneas. No le sentó demasiado bien, según cuentan en los comentarios del DVD, porque cuando le contaron de qué trataba el personaje, simplemente contestó "Iros a tomar por culo". La voz la acabó haciendo Tress MacNeille, más conocida como la voz de Agnes Skinner o Brandine, y, tristemente, nunca más se supo. No es que la antaño actriz infantil estuviera en mal estado de salud ni nada parecido. De hecho, murió 13 años después, cuando ya estaba más que claro que no iba a colaborar con la serie.

No es la única que ha rechazado un papel en 'Los Simpson' por motivos que no fueran de agenda. Por ejemplo, los Backstreet Boys decidieron dejar su sitio a NSYNC en 'Los nuevos chicos del ¡puaf!' afirmando que "no se avergonzarían a sí mismos o a sus fans", Bruce Springsteen rechazó un papel hasta en tres ocasiones (una, en 'Radio Bart', lo aprovechó Sting; otra, en 'Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul' lo hizo Larry King; y en 'Cuando criticas a una estrella' simplemente fue cambiado por otro cameo) e incluso George Takei se negó a aparecer en 'Marge contra el monorraíl' porque no se quería reír del transporte público. Fue sustituído ni más ni menos que por su compañero Leonard Nimoy. Ya hay que ser valiente para decirle "multiplícate por cero" a la familia amarilla más famosa del mundo, ¿eh?

