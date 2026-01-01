Cómo Burger King desveló sin querer a un personaje de 'Los Simpson' que jamás llegamos a ver en pantalla

En 2007, aún había esperanzas de que 'Los Simpson' volviera a ser la serie que era: en plena temporada 18, aún teníamos muy recientes los capítulos clásicos como para no tenerles cariño, y el anuncio de que la película contaría con algunos de los guionistas más míticos de las dos décadas anteriores solo nos daba buenos augurios. En Fox lo sabían, e hicieron una campaña de marketing a la altura, con merchandising en todos los sitios: no quedó nadie que no supiera que 'Los Simpson, la película' se iba a estrenar. Especialmente los consumidores de Burger King

Krusty Burger King

Habían pasado tres años desde que 'Super Size Me' pusiera en jaque a la industria de la comida rápida, y las dos cadenas principales (McDonald's y Burger King) estaban haciendo esfuerzos titánicos por limpiar su imagen a la desesperada: ofreciendo productos más saludables, bajando el tamaño desproporcionado de los refrescos o incluso, por qué no, tratando de enfocar mejor sus esfuerzos en el marketing. Por eso, la campaña para 'Los Simpson, la película' es tan recordada.

En Estados Unidos, Burger King lanzó 16 figuras coleccionables que se daban con el menú para niños, que incluía a los personajes básicos de la película, incluyendo un par de diseños que jamás vimos en la misma. El primero es el de un mapache con cinco ojos que está al lado de Marge (fue sustituído por una ardilla con decenas de ellos), y el segundo, el del propio antagonista de la cinta, Russ Cargill, que en los muñecos aparece como un personaje canoso, medio calvo, escuchimizado y cejijunto. Si recordáis la película, efectivamente, el diseño final fue completamente distinto.

Russ Cargill, tal y como acabó apareciendo, era un personaje fuerte, mucho más canónico y sin ningún rasgo similar al del muñeco, un diseño anterior... que, debido a las prisas, acabó colándose en el merchandising oficial. Albert Brooks grabó los audios para este personaje más amilanado, hasta que, en un pase de prueba en Portland, el equipo se dio cuenta de que se expresaba demasiado despacio y como deprimido: in extremis, había que cambiar el diseño y regrabarlo a toda velocidad. Brooks pasó a hablar más rápido, con más ritmo y seguridad, y decidieron que ese era el villano de la película. Entonces, ¿qué pasó con "el otro" Cargill?

El personaje que no existe

El "falso" villano de 'Los Simpson, la película' no se quedó tan solo en ese menú, porque en España (y en Europa, por ende) cambió: las figuras coloreadas de la versión americana aquí llegaron en color dorado y con un botón que, presionando, les hacía hablar. Por ejemplo, Homer decía "¡Arre!" (ah, sí, su icónica frase), Lisa "¡Tenemos que salvar Springfield!", Apu "¡Por favor, por favor, voy tan rápido como puedo!"... y Russ Cargill, con el diseño que nunca vimos en la película, "¡Miradme todos!". Carisma cero.

Al personaje se le puede ver en movimiento con el diseño original en una de las escenas eliminadas del DVD (tenía sorprendentemente pocas, por cierto, teniendo en cuenta todo lo que quitaron), pero eso es todo. A posteriori, Cargill no volvería a aparecer en la serie (salvo un cameo en un episodio de 'La casa-árbol del terror') en ninguna de sus dos formas, y todos parecieron olvidarse de su existencia, lo que da una buena idea de su falta absoluta de carisma.

Ahora que 'Los Simpson 2' está relativamente cercana (el 23 de julio de 2027) no somos pocos los que nos preguntamos si la campaña de marketing será tan agresiva como aquella, cuando la cadena de hamburguesas, además de los muñecos, daba cuatro vasos distintos de la familia e incluso llegó a vender "la rosquilla oficial". Eran otros tiempos, supongo, donde tener en las manos el diseño descartado de un personaje nos parecía incluso normal en lugar de hacer correr ríos de tinta. Eso sí, el sonoro "¡D'oh!" del encargado de marketing al darse cuenta en las oficinas de Fox seguramente no se lo quitó nadie.

