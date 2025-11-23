El chiste del primer episodio de 'Los Simpson' que Fox quiso censurar a toda costa: les pareció demasiado adulto

El primer episodio largo de 'Los Simpson' que llegamos a ver fue 'Sin blanca Navidad', el especial de Navidad el que la familia conseguía al Pequeño Ayudante de Santa Claus, pero la idea original era muy distinta. Matt Groening y Sam Simon planearon que empezara, por todo lo alto, con 'La babysitter ataca de nuevo', un ahora mítico episodio en el que Bart y Lisa deben enfrentarse a una niñera ladrona. Sin embargo, tuvo tantísimos problemas que estuvo a punto de condenar para siempre a la serie y que nunca llegara a emitirse.

Multiplícate por cero

Es bien sabido que este capítulo, que al final se emitió al final de la temporada 1, tuvo una animación deficiente. Los colores no correspondían con los que se habían mandado y todos los objetos y personajes parecían hechos de goma, muy lejana a la animación que habían soñado.

El encargado de hacerla fue el estudio AKOM, que incluyó varios efectos de sonido al estilo Hanna-Barbera que no pegaba nada con el aire más realista que le querían dar a 'Los Simpson'. De hecho, tuvieron que cambiar el 70% del episodio bajo la batuta de David Silverman, que ya había dirigido los cortometrajes anteriores que se emitieron en el show de Tracey Ullman.

Si te fijas, de hecho, puedes ver algunas tomas de la versión "antigua" que sobrevivieron, donde los personajes y los objetos se mueven de manera extraña incluso para la primera temporada. Sin embargo, el mayor problema de este episodio le tuvieron con los censores de Fox, que, ya en el primer capítulo, encontraron un motivo para enfadarse con la familia amarilla.

En un momento dado, cuando Homer y Marge están a solas en el hotel, él le pide que se ponga "Esa cosa azul con cosas". Tal y como cuentan en los comentarios del DVD de la temporada 1, los censores creyeron que era demasiado sexual. ¡Imagina! ¡Esa cosa azul! ¡Con cosas! Cuando le pidieron a los encargados de la censura que explicaran exactamente qué era lo que les ofuscaba, no supieron explicarlo, pero les pidieron que, pese a todo, retiraran el chiste porque sonaba erótico.

Por supuesto, dado que James L. Brooks consiguió introducir en el contrato inicial que la cadena no podía interferir con el proceso creativo, simplemente pasaron de ellos y el episodio se emitió tal cual, con la cosa azul con cosas intacta.

Esta no fue, ni lejanamente, la única pelea de 'Los Simpson' contra la censura de Fox: su mayor lucha vino de la mano de Rasca y Pica, cuya hiper-violencia absurda hizo que la cadena les pidiera su jubilación de la serie en más de una ocasión.

Como respuesta y manera de hacer un corte de mangas a los mandatarios, el equipo de guionistas hizo el mítico episodio 'Rascapiquilandia', que enfureció aún más a los censores y llevó a una pelea gigantesca entre las dos partes. Acabó decantándose a favor de 'Los Simpson', claro, que pudo emitir el episodio sin cortes de ningún tipo. Bueno, menos los de Rasca y Pica, claro, ¡y esos te dejan en carne viva!

En Espinof | Cómo 'Los Simpson' han cambiado su tono para dejar de ser unos apestados y convertirse en otro tipo de serie distinta... y mejor

En Espinof | Las mejores series de 2025