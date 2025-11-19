"Está muerta y enterrada". 'Los Simpson' acaba de confirmar que este personaje veterano de la serie ha fallecido para siempre

Hay varios personajes de 'Los Simpson' que han fallecido a lo largo de las 37 temporadas que lleva la famosa serie animada. Ahora acaba de sumarse otro nombre a la lista, ya que el productor ejecutivo Tim Long ha confirmado a Tv Line que Alice Glick ha muerto de forma definitiva tras el episodio emitido este pasado domingo 16 de noviembre.

Quizá el nombre de Alice no diga mucho a la mayoría, ya que se trata de un personaje más fácilmente identificable por ser la organista de la iglesia del reverendo Lovejoy. Su aparición más memorable seguramente fue en un episodio de la temporada 7 en la que Bart conseguía que tocase una versión "In-A-Gadda-Da-Vida", el tema de Iron Butterfly.

Siendo justos, el último episodio emitido en Estados Unidos se centraba específicamente en la muerte de Alice e incluso se comentaba que había dejado toda su herencia al colegio de Springfield para financiar un nuevo programa de música.

Despejando dudas

Sin embargo, los fans de la serie tenían motivos para mostrarse desconfiados al respecto, ya que Alice ya había muerto anteriormente en un episodio de la temporada 22 a manos de una robomascota. Eso no impidió que el personaje hiciera varias apariciones desde entonces, tanto como fantasma como en forma de persona de carne y hueso.

Por ello, Long ha hecho un comunicado en el que ha querido zanjar la situación de una vez por todas: "En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que creó. Pero en otro sentido, más importante, sí, está muerta y enterrada".

Es posible que esta decisión esté motivada por el reciente cambio de showrunner que ha tenido la serie. Al Jean finalizó hace apenas unas semanas una etapa de 25 años en el cargo y esto ha sucedido apenas dos episodios después de que su salida del puesto se haya oficializado.

