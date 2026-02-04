Casi 3000 millones de dólares y 17 Oscars. Todo se habría perdido si el guion de 'El señor de los anillos' no se hubiera filtrado en Internet

En este 2026 se cumplen 25 años del estreno de 'La comunidad del anillo', la primera película de la trilogía de 'El señor de los anillos' que arrasó en taquilla. Sin embargo, el camino del proyecto hasta hacerse realidad fue muy complicado y nunca habría ocurrido sin una filtración interesada del guion que jugó un papel esencial cuando se consideraba la idea de que la adaptación de Peter Jackson se hiciera en dos películas.

Un plan perfecto

Harvey Weinstein aparece acreditado como productor ejecutivo de las tres entregas, pero lo cierto es que estuvo a punto de ser el productor principal a través de Miramax. Y de hecho, si de él hubiese dependido, Jackson habría tenido que comprimir la mítica obra de Tolkien en un largometraje de apenas dos horas de duración. Así que con ese objetivo en mente, impuso restricciones al director que ponían en riesgo la posibilidad de dividir la adaptación en dos.

Además, amenazó a Peter Jackson con despedirle y contratar a Quentin Tarantino. Resulta que Harvey Weinstein mantuvo en secreto durante todo el tiempo que pudo un dato clave: el presupuesto para las dos películas sería de apenas 75 millones de dólares. Una cifra ridícula para el ambicioso proyecto de Jackson.

Fue entonces cuando se tomó la decisión de filtrar el guion a Drew McWeeny, editor por aquel entonces de la página Ain’t It Cool News, para ver si así podían librarse de Weinstein y captar la atención de New Line, que había mostrado interés por el proyecto. El propio McWeeny contaba lo sucedido a Polygon:

"Peter Jackson ya había tenido algunos contactos con Ain't It Cool por aquel entonces y también había gente dentro de WingNut y WETA contactando con nosotros. Ellos creían que estaban habiendo algo genial y estaban preocupados de que ningún estudio fuera a dar un paso adelante, así que se tomó la decisión de filtrar los guiones de tal forma que todos podrían negarlo después. No llegaron directamente de nadie y nadie nos pidió oficialmente hablar de ello, para que si me presionaban, podía decir sinceramente que no fueron Peter o Fran Walsh. Lo que estaba claro es que me dieron acceso a ellos para que pudiera decir lo que opinaba al respecto en el preciso momento en el que New Line estaba intentando tomar una decisión."

Finalmente, después de esa filtración, New Line se decidió a financiar la adaptación. Una apuesta que en su momento era mucho más arriesgada de lo que parece a día de hoy, animando además a Peter Jackson a convertir el proyecto en la trilogía que conocemos y elevando el presupuesto total hasta los 281 millones de dólares. Como sabemos, las tres películas acabaron recaudando 2.964 millones de dólares en taquilla y ganaron un total de 17 Oscars. Final feliz.

