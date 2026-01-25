La peor decisión comercial de la historia de Disney. Perdieron 'El señor de los anillos' de la forma más absurda posible

Disney es actualmente la gran dominadora de Hollywood. La compra de Pixar, Marvel y Star Wars fue determinante para conseguir esa posición, y podría ser aún más poderosa ya que en su momento también pudo ser la dueña de la franquicia de 'El señor de los anillos'; sin embargo, se negó a ello en la que probablemente fue la peor decisión comercial de toda su historia.

Tenemos que remontarnos a mediados de los 90, época en la que Peter Jackson estaba preparando una adaptación del clásico de J.R.R. Tolkien para Miramax, la compañía liderada por Harvey Weinstein, que Walt Disney había adquirido poco antes y que gozaba de una libertad de movimiento bastante amplia pese a ello. La idea inicial era dividir la historia de 'El señor de los anillos' en dos películas, pero los problemas no tardaron en llegar.

Disney perdió un tesoro

La cuestión es que en Miramax andaban algo justos de dinero por aquel entonces y no se podían permitir una inversión multimillonaria. Su solución fue pedir apoyo económico a Disney para poder sacar adelante el proyecto, pero el estudio se negó a aportar financiación adicional.

Lo cierto es que la compañía ya había dado la orden, tiempo antes, de reducir costes así que Michael Eisner, CEO de Disney por aquel entonces, les dijo que no. Eso sí, el propio Eisner justificó después la decisión culpando a Weinstein, afirmando que solamente rechazó el plan porque no tuvo la opción de valorar por su cuenta la viabilidad de la propuesta. Suena un poco extraño pero tratándose de Weinstein, todo es posible.

La adaptación de Peter Jackson siguió todavía un tiempo en manos de Miramax, que a fin de cuentas seguía siendo propiedad de Disney, pero todo se complicó cuando no pudieron encontrar ningún otro socio para solucionar las necesidades económicas del proyecto. Las presiones de Weinstein para reducirlo todo a una sola película y sus amenazas de sustituir al director por Quentin Tarantino llevaron a que todo se paralizase.

Fue imposible llegar a un acuerdo para empezar el rodaje, y una filtración interesada del guion fue lo que acabó por desatascar las cosas. El proyecto de Jackson convenció a New Line, que se hizo con el proyecto, pagando una pequeña compensación a Miramax de 10 millones de dólares por los gastos realizados hasta entonces, así como una pequeña porción de los beneficios, tanto de la trilogía como de una futura adaptación de 'El Hobbit'. Un proyecto que, en efecto, se haría años después bajo la dirección del mismo Jackson.

Eso sí, los hermanos Weinstein se aseguraron de que la mitad de ese porcentaje de los beneficios fuera exclusivamente para su bolsillo, por lo que Disney se llevó unos beneficios ridículos considerando el pastizal que hizo la trilogía de 'El señor de los anillos'. Además, para cuando se estrenó la primera entrega de 'El Hobbit', Disney ya había vendido Miramax, por lo que se quedó sin ver ni un dólar por ese lado.

Si esta historia te ha dejado con ganas de ver la trilogía (otra vez), la puedes ver en streaming a través de Amazon Prime Video o en Netflix.

En Espinof | Después de 28 años, vamos a ver la película de 'El señor de los anillos' que Peter Jackson siempre quiso hacer para completar su mítica adaptación de Tolkien

En Espinof | Todas las películas del universo 'El señor de los anillos' de Peter Jackson ordenadas de peor a mejor