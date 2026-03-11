Las 24 road movies más icónicas de todos los tiempos y dónde verlas

La sensación de culto de ‘Sirât’ ha reactivado en cierto modo la pasión por el concepto de la “road movie”, un género cinematográfico tan apasionante como increíblemente amplio. Porque, al fin y al cabo, su principal elemento definitorio es el viaje, algo que se puede realizar desde tonos y perspectivas completamente distintos.

La road movie puede ser pura aventura, puede ser una comedia romántica, puede ser una experiencia terrorífica o algo incluso más abstracto en manos de un autor vanguardista. Todo eso eso dificulta hacer una definición más clara del género, y de qué compone una obra canónica, de ahí que la recopilación de varias de las mejores películas de carretera o viaje de la historia que hemos hecho hoy vaya a ser tan variada.

‘Sucedió una noche’ (’It Happened One Night’, 1934)

Dirección: Frank Capra. Reparto: Clark Gable, Claudette Colbert, Walter Connolly, Roscoe Karns, Jameson Thomas.

Una de las mejores películas románticas de todos los tiempos consigue establecer su conexión amorosa a través precisamente del viaje. Frank Capra crea una comedia screwball encantadora y con ritmo donde tanto la huida como las paradas son partes fundamentales de su éxito. Además, claro, de unos geniales Clark Gable y Claudette Colbert.

‘Las uvas de la ira’ (’The Grapes of Wrath’, 1940)

Dirección: John Ford. Reparto: Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine, Charley Grapewin, Dorris Bowdon.

Que la road movie por lo general sea un género muy americano se explica en su historia de migrantes buscando un destino mejor. La aclamadísima obra de ‘Las uvas de la ira’ lo representa de maravilla, y John Ford le hace justicia con una película extraordinaria cuyas claves se trasladarían luego increíblemente a sus westerns que también calificarían como películas de viaje.

‘El salario del miedo’ (’Le Salaire de la peur’, 1953)

Dirección: H.G. Clouzot. Reparto: Yves Montand, Charles Vanel, Véra Clouzot, Peter van Eyck.

Hay gente que se pone nerviosa al volante, porque al final estar moviéndose a varios kilómetros por hora dentro de una carcasa de metal tiene sus riesgos. Y eso que no tienen que llevar explosivos por carreteras inestables como en este apabullante ejercicio de tensión de H.G. Clouzot.

'Fresas salvajes' ('Smultronstället', 1957)

Dirección: Ingmar Bergman. Reparto: Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Folke Sundquist.

Buena parte del cine de Ingmar Bergman se sostiene en los viajes, tanto físicos como los internos. Así lo consigue trasladar en este improbable viaje en una de sus mejores películas, donde la llegada a los sitios incita también un viaje por la memoria y a la misma naturaleza de los deseos.

'Pierrot el loco' ('Pierrot le Fou', 1965)

Dirección: Jean-Luc Godard. Reparto: Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Dirk Sanders, Jean-Pierre Léaud, Raymond Devos.

Algo que mueve en ocasiones las películas de Jean-Luc Godard es la necesidad de huida de sus protagonistas. En ‘Pierrot el loco’ ofrece al fin posibilidades a uno de ellos para que viaje, aunque sea de manera volátil y cargada de peligros que son plasmados con la naturaleza impredecible y fabulosamente caótica del director.

'Bonnie y Clyde' ('Bonnie and Clyde', 1967)

Dirección: Arthur Penn. Reparto: Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard, Gene Hackman, Estelle Parsons.

Y hablando de escapar por necesidad, es difícil que haya películas más icónicas sobre lo que es una road movie que la historia de dos de los atracadores más famosos de la historia. Romance, robos y huidas es un clásico todavía influyente en el que Warren Beatty y Faye Dunaway se consolidaron como leyendas del cine.

'Malas tierras' ('Badlands', 1973)

Dirección: Terrence Malick. Reparto: Sissy Spacek, Martin Sheen, Warren Oates, Ramon Bieri.

Seguimos con romances, crimen y escapadas, aunque esta vez desde un ángulo muy diferente. Tal y como cabría esperar de una película de Terrence Malick, el viaje relatado es físico y también emocional, narrado con una belleza exquisita que no esconde cierta tensión y naturaleza violentas.

'Luna de papel' ('Paper Moon', 1973)

Dirección: Peter Bogdanovich. Reparto: Ryan O’Neil, Tatum O’Neal, Madeline Kahn, John Hillerman,.

No todas las relaciones que se forjan en el viaje son románticas, y una de las road movies más modélicas lo ejemplifica a la perfección. Conexiones paternofiliares complicadas y más encontradas que sostenidas en lo biológico son el eje de este emocionante clásico de Peter Bogdanovich, que vuelve a filmar con exquisitez atemporal.

'Alicia en las ciudades' ('Alice in den Städten', 1974)

Dirección: Wim Wenders. Reparto: Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer, Edda Köchl.

Nadie llevó tan en la sangre el concepto de la road movie y lo llevó a sus extremos más elusivos y emotivos como Wim Wenders. Elegir entre todas sus travesías es complicado, pero cuando en una hay un recorrido tan intenso de continentes y de emociones despertadas por las ciudades, es complicado no quedarse con ‘Alicia en las ciudades’.

'Carga maldita' ('Sorcerer', 1977)

Dirección: William Friedkin. Reparto: Roy Scheider, Bruno Cremer, Francisco Rabal, Ramon Bieri, Peter Capell.

Ya ha aparecido ‘El salario del miedo’, pero cómo dejar pasar la oportunidad de volver a mostrar la misma historia contada de manera perfecta además de diferente. William Friedkin redobla en el carácter volátil del relato y hace aún más peligrosa la jungla que toca recorrer, de nuevo dejando una experiencia que tensa cada fibra de tu ser.

'Stalker' ('Сталкер', 1979)

Dirección: Andrei Tarkovsky. Reparto: Aleksandr Kaidanovsky, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko, Natalya Abramova.

La road movie también puede llevarse al terreno de la ciencia ficción, especialmente en el terreno distópico donde hay más ocasión de explorar las partes de mayor erosión del trayecto. La genial obra de Andrei Tarkovsky es seminal en ese aspecto, llevándonos por una travesía post-nuclear muy visionaria además de opresiva.

'Extraños en el paraíso' ('Stranger Than Paradise', 1984)

Dirección: Jim Jarmusch. Reparto: John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson, Cecillia Stark.

Otro gran narrador de los viajes es alguien que conecta especialmente con los desplazados. El cine de Jim Jarmusch recorre lugares como Estados Unidos a través de gente considerada extranjera pero buscan fuertemente arraigarse. ‘Extraños en el paraíso’ lo lleva a terrenos fascinantes mientras crea una obra maestra del cine independiente.

'Sin techo ni ley’ ('Sans toit ni loi', 1985)

Dirección: Agnès Varda. Reparto: Sandrine Bonnaire, Macha Méril, Yolande Móreau, Stéphane Freiss.

La road movie debería ser también el vehículo para explorar a esos que vagan por el mundo porque no tienen encaje ni en los márgenes del conformismo urbano. Agnès Varda trata de explorar esa perspectiva y la hostilidad hacia la misma en una fabulosa ficción con mucha textura real, contada fabulosamente mediante flashbacks y cine social bien entendido.

'Mejor solo que mal acompañado' ('Planes, Trains and Automobiles', 1987)

Dirección: John Hughes. Reparto: Steve Martin, John Candy, Laila Robins, Lyman Ward, Michael McKean.

Los desplazamientos se vuelven necesarios para muchos en tiempos de festividades familiares, y el traslado a menudo puede convertirse en una odisea. Steve Martin y John Candy lo llevan a sus extremos más graciosos de la mano de John Hughes en un clásico vacacional de la comedia estadounidense.

‘Huida a medianoche’ (’Midnight Run’, 1988)

Dirección: Martin Brest. Reparto: Robert De Niro, Charles Grodin, John Ashton, Yaphet Kotto, Dennis Farina, Joe Pantoliano.

‘Mejor solo que mal acompañado’ nos enseñó que hay pocas cosas más divertidas que los compañeros de viaje forzosos. Martin Brest lo retuerce un poco más y lo hace aún más hilarante metiendo crímenes y detectives en una de las buddy movies definitivas, con el De Niro más gracioso acompañado de un Charles Grodin siempre hilarante.

'Paisaje en la niebla' ('Τοπίο στην ομίχλη', 1988)

Dirección: Theo Angelopoulos. Reparto: Tania Palaiologou, Michalis Zeke, Stratos Tzortzoglou, Vasilis Kolovos.

La road movie puede llegar también a increíbles extremos de profundidad abstracta gracias al cine contemplativo. El griego Theo Angelopoulos empleó su característico estilo, próximo a las formas del slow cinema o cine trascendental, para relatar un elusivo pero profundo viaje que atraviesa media Europa.

'Mi Idaho privado' ('My Own Private Idaho', 1991)

Dirección: Gus Van Sant. Reparto: River Phoenix, Keanu Reeves, James Russo, Chiara Caselli, Udo Kier.

De toda la fascinante ola de revisiones modernas de la obra de Shakespeare, la más brillante y arrolladora la trajo Gus Van Sant llevando Enrique IV hacia el terreno de la prostitución masculina en las calles de la américa profunda. Luego nos transporta en un viaje sensacional en todas las áreas, creando una nueva joya del cine independiente.

'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' ('The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert', 1994)

Dirección: Stephan Elliott. Reparto: Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce, Bill Hunter, Sarah Chadwick.

Muchas de las travesías recopiladas aquí han sido estadounidenses, aunque Australia ha dejado su propia tradición de road movies icónicas y ricas. Entre ellas está este alucinante seguimiento a las vidas de artistas drag y personas transexuales a través del desierto rojo de Oceanía. Desatada, tierna, graciosa y muy rescatable.

'Happy Together' (1997)

Dirección: Wong Kar-Wai. Reparto: Leslie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Gregory Dayton, Chang Chen.

Muchas grandes road movies nacen también de la necesidad del autor de forzarse a viajar él mismo y descubrir en el proceso lugares y una película que los retrate. Así lo logró Wong Kar-Wai en otra de sus magistrales y complejas películas románticas (o sobre el amor) que nos transporta por los rincones más inesperados de Argentina.

'Una historia verdadera' ('The Straight Story', 1999)

Dirección: David Lynch. Reparto: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Everett McGill, John Farley, Jane Galloway Heitz.

“La película de Lynch para Disney” es la más accesible sobre el papel, pero también la que más muestra su capacidad de conectar con las vidas en la América profunda. Colocando a un gran Richard Farnsworth en un tractor recorre esos pueblos y a esas personas de una manera que sólo tiene cabida en este tipo de road movies.

'Y tu mamá también' (2001)

Dirección: Alfonso Cuarón. Reparto: Gael García Bernal, Diego Luna, Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho, Diana Bracho.

La película que llevó a Alfonso Cuarón a una nueva dimensión. El cine del mexicano vuelve de una manera u otra al formato de la road movie, aunque es aquí donde los descubrimientos del viaje sirven también para el descubrimiento propio, especialmente en momentos turbulentos en lo sentimental y también en lo político.

'Old Joy' (2006)

Dirección: Kelly Reichardt. Reparto: Daniel London, Will Oldham, Tanya Smith, Robin Rosenberg.

Las escapadas al bosque son también otro tipo de road movie que cierto cine indie de este siglo explotó a conciencia. Kelly Reichardt consigue la obra más significativa de esta corriente y emplea con increíble astucia los rincones incómodos que el género suele dejar de lado, pero sirven para hacer una radiografía profunda del estado de sus personajes.

'La carretera' ('The Road', 2009)

Dirección: John Hillcoat. Reparto: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert Duvall, Guy Pearce.

La distopía post-apocalíptica es también buen espacio para hacer, aunque sea a la fuerza, el recorrido de la road movie. Y en el proceso se forja una de las obras más icónicas de este tipo de películas, como es el caso de la devastadora adaptación de Cormac McCarthy que sigue destrozando a todos los niveles.

'Mad Max: Furia en la carretera' ('Mad Max: Fury Road', 2015)

Dirección: Geoge Miller. Reparto: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Zoë Kravitz.

No es que les falten méritos a todas las películas de Mad Max para ser merecedoras de figurar en un listado de road movies. Pero este retorno glorioso de George Miller a su saga no sólo nos dio la mejor película de acción de este siglo, sino que es la más road movie de todas hasta el punto de emplear como nunca el recorrido para relatar el viaje de supervivencia y rebelión de sus personajes.

