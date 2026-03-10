"Muestra una falta de clase y honor". Quentin Tarantino estalla contra Rosanna Arquette después de que se quejase por 'Pulp Fiction'

¿Qué le pasa a Quentin Tarantino? Después de verse entre la espada y la pared por sus comentarios injustificados contra Paul Dano y Matthew Lillard, y alargando cada vez más el anuncio de su décima (y autoproclamada última) película, hoy hemos sabido que, ante las quejas de Rosanna Arquette por el uso de la palabra "nigger" en sus películas, la ha atacado con fiereza... y, todo sea dicho, de bastantes malas maneras.

El Quentin de nunca acabar

Todo empezó cuando Arquette, en una entrevista de The Times UK, afirmó que 'Pulp Fiction' es "icónica, una gran película a todos los niveles, pero personalmente no puedo con el uso de la palabra con N". Cabe recordar que en Estados Unidos "nigger" es tabú entre la gente blanca por motivos obvios, algo que Arquette quiso remarcar: "No puedo soportar que Tarantino tenga un pase libre para hacer estas cosas. No es arte, solo es racista y asqueroso".

Por supuesto, la respuesta del director, lanzada en Deadline, no se ha hecho esperar, y es tan dulce y comprensiva como imaginaréis: "Espero que la publicidad que estás teniendo de 132 medios distintos escribiendo tu nombre e imprimiendo tu foto merezca lo irrespetuosa que has sido conmigo y con una película en la que, según recuerdo, estabas muy emocionada de participar. Pero que después de que te diera un trabajo y lo cogieras, lo destroces por lo que sospecho que son motivos muy cínicos, muestra una falta de clase y honor".

¿Y cuántas veces se usa la palabreja en cuestión en 'Pulp Fiction'? Pues un total de 20. Un juego de niños, en realidad, comparado con 'Django desencadenado', donde pasa de 100 menciones. Tarantino culmina su misiva diciendo "Se supone que debe haber un espíritu de equipo entre colegas artísticos. Pero parece que has conseguido el objetivo. Felicidades". Todo parece indicar que, efectivamente, se ha picado.

