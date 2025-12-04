Quentin Tarantino explota contra Paul Dano. "Es un tío flojo, flojo y nada interesante"

La entrevista a Quentin Tarantino en la que eligió sus 20 películas favoritas del siglo XXI sigue dando de qué hablar y sufriendo sus últimos coletazos. Cabe recordar que en su puesto número 1 estuvo 'Black Hawk Derribado', seguida de 'Toy Story 3', pero lo que más ha llamado la atención es la presencia, en el quinto lugar, de 'Pozos de ambición', la obra maestra de Paul Thomas Anderson, una película que reconoce que podría estar más arriba... si no fuera por culpa de un actor.

Señor, Dano-s paciencia

Tal y como se puede oír en el podcast de Bret Easton Ellis, Tarantino destaca un buen puñado de puntos positivos: "Daniel Day-Lewis. La calidad artesanal de la vieja escuela de la película. Tenía la artesanía del viejo Hollywood sin intentar serlo. Es la única película que ha hecho, y se lo comenté, que no tiene una set piece. El incendio es lo más parecido a una set piece. Se trataba de lidiar con la narrativa, con la historia, y lo hizo de cojones". Entonces, ¿cuál es el problema?

'Pozos de ambición' tendría una buena opción de acabar en el puesto 1 o el 2 si no fuera un problema grande, gigante... y este problema es Paul Dano. Obviamente, se supone que es una película de dos personajes, pero es drásticamente obvio que no lo es. Dano es muy flojo, tío. Es el eslabón débil. Austin Butler hubiera sido fantástico en ese papel. Es un tío flojo, flojo, nada interesante. El actor más flojo del SAG.

No es la primera vez que Tarantino habla sobre Dano en estos términos: en 2017 ya afirmó que "no es que la interpretación sea mala, no hay nada malo en ella, simplemente parece un compromiso. No está al nivel y el calibre de Daniel Day-Lewis y si los dos personajes se supone que pelean durante la película, Daniel Day-Lewis es Muhammed Ali y Paul Dano es Jerry Quarry. Es lo que es". Vamos, que no tiene pinta que en la famosa décima película del cineasta vaya contratar a Dano, y ni sus actuaciones en 'Los Fabelman' o '12 años de esclavitud' le han hecho cambiar de opinión. Guerra abierta en Hollywood.

En Espinof | Aquella vez que Quentin Tarantino fue el villano en una serie de J.J. Abrams. Sigue siendo uno de sus papeles más locos

En Espinof | Las mejores películas de 2025