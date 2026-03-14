El reparto de 'The Pitt' es además de fabuloso muy único en televisión. La culpa la tiene cómo se rueda la serie

Hay pocos elencos tan buenos ahora mismo en la pequeña pantalla como el de 'The Pitt'. La mejor serie médica en la actualidad se ha ganado a su público gracias a un ritmo imbatible, un enfoque inmersivo y asfixiante al mundo de la medicina y un elenco de protagonistas tan carismáticos como humanos. Liderados por Noah Wyle, no hay actor que no brille también a su lado y eso es una rareza.

También es una rareza que el reparto esté compuesto por tanto actor casi desconocido. Hay algunos que los más seriéfilos sí habrán visto en algún lado como Katherine LaNassa, una veterana de la televisión. En el otro lado están intérpretes como Isa Briones, Shabana Azeez, Supriya Ganesh o Lucas Iverson, cuya experiencia frente a la cámara era reducida hasta llegar a la serie. El caso de Patrick Ball es el más extremo. Ha pasado de un crédito en un episodio de 'Ley y Orden' a interpretar a Frank Langdon a tiempo completo. En una entrevista, tanto Ball como Ganesh admitieron que la serie le permitió dejar sus trabajos para dedicarse plenamente a la actuación.

No es solo cuestión de darle una oportunidad a nuevos talentos. Durante su proceso de casting, 'The Pitt' necesitaba un tipo muy concreto de intérprete para poblar el hospital de la serie y es aquel que tuviera experiencia en teatro. Lo que la gran mayoría de nuevas caras en la serie comparten es experiencia encima del escenario. Wyle ha descrito el proceso de casting como "laborioso", y uno que les llevó a buscar por todo el globo para adaptarse a las necesidades de la serie.

La primera razón es la ingente cantidad de texto a aprender. Sí, en teoría es trabajo de cualquier actor aprenderse muchas líneas de diálogo. Pero igual que no cualquiera sabe interpretar Shakespeare, tampoco cualquiera sabe recitar como si nada monólogos enteros llenos de jerga médica y tecnicismos a toda pastilla y hacer como que sabe de lo que está hablando. La prueba la hacía el propio Wyle con Kristen Bell en la reciente gala de los Actor Awards, a quien desafiaba a leer dramáticamente un párrafo que aparecía en el guion de la serie para gran esfuerzo de ella. Y eso que era leyendo, ni siquiera teniéndolo memorizado.

La segunda razón tiene que ver con cómo se rueda la serie. Al contrario que la inmensa mayoría de ficciones televisiva, 'The Pitt' se graba de forma cronológica. Se hace así porque tienen control total del espacio en el que ruedan, un set en Burbank que hace las veces del hospital ficticio que vemos. No se necesitan por tanto de permisos o muchos cambios de actores o localizaciones que les obliguen a reorganizar el rodaje. Hay poca diferencia entre el ritmo trepidante que vemos los espectadores en la serie y el que viven los actores rodando. Esos episodios se consiguen con largos días de rodaje en los que tienen que interpretar en ocasiones tramas completas del tirón, todo eso mientras además se mueven de manera natural (pero perfectamente coreografiada) por el espacio. Una habilidad que, de nuevo, los actores de teatro suelen tener más dominada que los que se ponen frente a la cámara.

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