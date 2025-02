Hace 16 años debutó en una de las mejores series policiacas de la historia. Hoy es una de las mayores estrellas de Hollywood y todo el mundo quiere trabajar con él

Todos los actores tienen que empezar por algún lado. Hace bien poco os recordábamos el caso de cuando Bruce Willis hizo de extra en 'Veredicto final' mucho antes de convertirse en uno de los mayores héroes de acción de todos los tiempos. Pues bien, hoy toca centrarnos en los primeros pasos de una de las mayores estrellas que hay actualmente en Hollywood, ya que Timothée Chalamet recibió su primera gran oportunidad hace 16 años en un episodio de 'Ley y Orden'.

La emblemática serie policiaca se estrenó en 1990 y en ella han participado infinidad de intérpretes que luego tuvieron una exitosa carrera. En el caso de Chalamet, su aparición tuvo lugar en el décimo capítulo de su temporada 19. Titulado 'Pledge', el episodio contaba cómo un periodista era el principal sospechoso de los asesinatos del hijo, interpretado por Chalamet, y el ama de llaves de un matrimonio de investigadores universitarios.

Una carrera meteórica

Chalamet no tenía experiencia alguna en televisión cuando le ficharon para aparecer en 'Ley y Orden', ya que apenas había participado el año antes en un par de cortometrajes que tuvieron escaso recorrido. Posteriormente, su carrera se centró durante varios años en la pequeña pantalla, destacando su aparición en ocho episodios de 'Homeland' en 2012.

Todo cambió a partir de 2014, pues Jason Reitman confió en él para dar vida a Danny Vance en 'Hombres, mujeres & niños'. Chalamet tenía apenas 18 años cuando se estrenó esa película, pero desde entonces solamente ha trabajado en la gran pantalla. Ese mismo año también apareció en 'Interstellar', pero sería tres años después cuando llegó un antes y un después en su carrera con el estreno de 'Call Me By Your Name'.

Su primera nominación al Óscar llegó gracias a esa aclamada película de Luca Guadagnino, mientras que la segunda llegó recientemente por su interpretación de Bob Dylan en 'A Complete Unknown'. Entre medias ha sumado grandes éxitos como la saga 'Dune' o 'Wonka', lo que ha ayudado a que sea uno de los actores más solicitados de Hollywood.

Su próxima parada es la gala de los Óscar que se celebra este domingo, donde es la principal alternativa a Adrien Brody ('The Brutalist') para hacerse con el premio al mejor actor. De conseguirlo se daría la casualidad de que Chalamet destronaría al propio Brody como el ganador más joven del Óscar al mejor actor protagonista.

