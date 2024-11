"No tienes el cuerpo correcto". Timothée Chalamet desvela que sufrió "body shaming" cuando empezó su carrera como actor

Si Timothée Chalamet no hubiera visto a Heath Ledger en 'El caballero oscuro' es posible que nunca se hubiera atrevido a ir a castings y probar suerte en la actuación. Pero no solo lo hizo: además, empezó a conseguir papeles en películas como 'Interstellar', por los que muchos actores lo habrían dado todo. Sin embargo, no terminaba de conseguir puestos en blockbusters, y había un motivo para ello, que ahora nos puede parecer ridículo: su cuerpo.

Chalamet, están chalaos

En una entrevista con Zane Lowe, Chalamet recuerda cómo le echaron del casting de varios posibles bombazos en taquilla: "Si hacía la prueba para 'El corredor del laberinto' o 'Divergente', o cosas de ese estilo que iban apareciendo cuando empezaba, la respuesta era siempre 'Oh, no tienes el cuerpo correcto'. Tenía un agente que me llamaba y decía 'Tienes que subir de peso', básicamente. No de manera agresiva, pero ya me entiendes".

Cuadra: ambos títulos son de 2014, justo cuando estaba empezando a hacerse una carrera. Por suerte, supo driblar a Hollywood: "Eran películas con un presupuesto más pequeño, pero muy -no sé cómo decirlo de otra manera- personales, que empezaban en la sala de cine. Ahí es donde encontré mi ritmo, mi confianza, mi flow, como quieras llamarlo".

Después de protagonizar 'Dune' y 'Wonka' nadie le pide que suba de peso o cambie su físico, porque es lo que lleva a gran parte del público al cine... y el motivo por el que ha conseguido el papel de Bob Dylan, con el que no puede evitar sentirse identificado: "Encontré mi camino en estas películas muy personales. Para Dylan, fue la música folk. No podía tener una banda de rock and roll porque eran contratados por otros chavales que tenían más dinero, literalmente, en Minnesota". Por cierto, y si tienes curiosidad, antes de 'Dune 3' veremos al actor no solo en 'A complete unknown', sino también en 'Marty Supreme', de Josh Safdie. Vaya carrera está haciendo, ¿eh? ¡Y sin ganar músculo!

