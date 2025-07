"Ni siquiera voy a intentarlo'. Henry Cavill rechazó dar ningún consejo sobre Superman a David Corenswet. Y tiene todo el sentido del mundo

El estreno de 'Superman' está a la vuelta de la esquina, siendo entonces cuando realmente podremos valorar como dios manda a la versión del hombre de acero interpretada por David Corenswet. El propio actor ha reconocido que contactó tanto con Henry Cavill como con Tyler Hoechlin ('Superman & Lois'), pero ambos se negaron a hacerlo. Eso sí, no fue porque Corenswet les cayese mal, ni mucho menos.

"Eso es muy propio de Superman"

Corenswet ha aclarado en declaraciones recogidas por Beat 102-103 que intercambió cartas con ambos y que "curiosamente, ambos dijeron con sus propias palabras: Ni siquiera voy a intentar y darte algún consejo. Y creo que eso es muy propio de Superman. Superman no es tanto de dar consejos o dictar cómo deben ser los demás".

Eso sí, tanto Cavill y Hoechlin no dudaron en mostrar su apoyo a Corenswet, tal y como este último recuerda: "Realmente me transmitieron ánimos y una sensación de, ya sabes, diviértete con ello, que creo que también es la forma de hacerlo de Superman. Me animaron mucho y tuvimos un intercambio encantador". Eso sí, nunca llegaron a conocerse en persona, algo que el protagonista de la película de James Gunn espera que cambie en breve.

Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, María Gabriela de Faría, Nathan Fillion, Skyler Gisondo e Isabela Merced acompañan a Corenswet al frente de una película llamada a ser uno de los estrenos más importantes del año. Y también un título clave para el futuro de DC, ya que se trata del primer largometraje de esta nueva iteración del mismo y en Warner no se pueden permitir que acabe siendo un fracaso.

