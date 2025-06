James Gunn se burla de los fans de Zack Snyder que quieren boicotear la nueva 'Superman': "Creo que sobreviviremos"

Los fans del Snyderverse siempre han sido muy ruidosos, y no se tomaron precisamente bien que Warner decidiera ponerlo punto y final para que James Gunn relanzase el universo DC. Ahora el director no ha dudado en responder a través de Threads a la campaña de boicot que algunos de ellos están llevando a cabo para intentar que la nueva película de 'Superman' sea un fracaso.

En Reddit pueden leerse mensajes como "lucha por nuestro Snyderverse el día del estreno del 'Superman' impostor", pidiendo además que se hagan spoilers lo antes posible para desincentivar que el público vaya a verla o que publiquen críticas negativas diciendo que son "valoraciones realistas". Esto es lo que Gunn ha señalado al respecto:

LOL, creo que sobreviviremos. No estoy seguro de que las ocho personas que escuchan a ese tipo (voy a arriesgarme y suponer que es un tío) vayan a influir en el curso de los acontecimientos.

"No me molesta"

Además, el director de la trilogía de 'Guardianes de la Galaxia' también ha abordado ese tema en una entrevista concedida a Rolling Stone en la que apunta que "no me molesta. Creo que es bueno. Creo que no quieres que todo el mundo te apoye, y tengo un actor que lee todo online. No diré quién es, pero leerá este artículo y sabrá quién es. Es uno de los cinco mejores de Superman. Y este actor se molesta tanto por las cosas que dice la gente. Le dije: 'En primer lugar, te das cuenta de que salió el tráiler y [la reacción] fue 97, 98 por ciento positiva. Esta gente nos ayuda, porque no quieres que todo parezca 100% positivo".

Gunn afirma que "está bien tener una fuerza contraria de vez en cuando", pero continúa aclarando que "algunas de las cosas se vuelven ridículas - sólo sé que cada vez que sale algo, no importa lo positivamente recibido que sea, va a haber algo que sea de gran controversia. Fue una gran controversia que el sol causara dolor a Superman".

David Corenswet protagoniza esta nueva versión del hombre de acero cuyo estreno exclusivo en cines está previsto para el próximo 11 de julio de 2025.

