No, la 'Superman' de James Gunn no parece "una serie de CW". Su tratamiento visual, además de impoluto, tiene todo el sentido del mundo formal y narrativamente

Parece que, especialmente desde que se ha trasladado al ambiente de inmediatez y búsqueda de interacción de las redes sociales, la conversación sobre temas relacionados con la cultura pop contemporánea ha quedado reducida al exabrupto fácil replicado hasta la saciedad. Una ocurrencia publicada por una única persona terminará creciendo como una bola de nieve hasta convertirse en una suerte de mantra con más sonoridad que sentido.

El último caso que, a priori, confirma esta teoría, está relacionado directamente con el esperado tráiler de la 'Superman' de James Gunn; una pieza que en un par de minutos ha desatado tantas pasiones como odios por parte de unos detractores que han atacado duramente el tratamiento visual del avance con una cantinela por bandera: "Parece una serie de CW".

Exabruptos y papagayos

Llevo unos días devanándome los sesos para intentar comprender de dónde sale semejante afirmación, y creo poder reconocer un par de frentes abiertos. Por un lado, como era de esperar, tenemos la costumbre a las producciones mohínas, y con una aproximación "realista" —nótese el entrecomillado— al color, el contraste y la saturación; una tendencia ampliamente criticada pero que ha alimentado el impacto al ver la vibrante propuesta de la nueva aventura del superhéroe kryptoniano.

Por otro, obviando lo absurdo de juzgar las cualidades visuales de un vídeo tras verlo en un monitor cualquiera tras pasar por la criminal compresión de YouTube, encontramos una concepción irreal de lo que convierte una imagen en "cinematográfica" y cierta obsesión hacia el grano y las texturas extremas y analógicas, las profundidades de campo mínimas y la predominancia de movimiento frente al siempre efectivo trípode.

En lo que respecta al teaser de 'Superman', además de tener un acabado magnífico —os recomiendo encarecidamente verlo en Apple Trailers y en un buen monitor para apreciar su finísimo grano y la suavidad de sus imágenes— que está en las antípodas de lo que hemos podido ver en series como 'Arrow' o 'Flash' y su clínico cariz televisivo, las decisiones relacionadas con su aproximación plástica tienen todo el sentido del mundo, y esto comienza por lo estrictamente narrativo.

Puede que choque viniendo del oscuro y turbio SnyderVerse, pero no podemos olvidar que el Hombre de Acero es un estandarte de la esperanza y el ángulo más luminoso de la Trinidad de DC, que completan Batman y Wonder Woman. Esto ha quedado traducido en pantalla mediante la luminosidad —un gran porcentaje de escenas del aperitivo son interior-día o exterior-día y se arriesgan a quemar las highlights— y una paleta de color saturada y heredera de la tónica general presente en los cómics del personaje.

Del cómic al cine

No obstante, el mayor acierto de Gunn y su director de fotografía Henry Braham, con quien ya trabajó en la saga 'Guardianes de la Galaxia', se encuentra en el modo en que llevan esto un paso más allá al mimetizar el lenguaje visual del noveno arte y llevarlo a la gran pantalla. Un trabajo que parecen haber llevado a buen puerto con una combinación interesantísima de material: las cámaras certificadas para IMAX RED Raptor V —con sensor Super 35— y las ópticas Leica Tri-Elmar, con tres focales de 16mm, 18mm y 21mm y una apertura máxima de f/4.

¿Qué significa esta cháchara numérica? Para empezar, rodar con focales tan angulares implica que la separación entre personajes y fondos será mínima, pasando a estar plenamente integrados en su entorno y minimizando la compresión de la imagen y el aislamiento del sujeto; algo a lo que tendríamos que sumar la gran profundidad de campo generada por la "lentitud" de las Tri-Elmar y cómo genera un enfoque profundo en el que gran parte de la imagen se presentará nítida.

Si pensamos en el lenguaje visual puramente comiquero, es fácil hacerlo en viñetas en las que la perspectiva es la clave para generar profundidad, y no juegos con enfoques y desenfoques propios de la fotografía y no tanto del dibujo tradicional —recalco el "no tanto"—; y al combinar el color, el enfoque profundo y la composición de los planos del tráiler de 'Superman', parece que estemos mirando las viñetas del 'All-Star' de Grant Morrison cobrando vida por arte de magia.

No caeremos en la trampa de dar bombo a los defensores de la idea de que 'Superman' tiene el mismo aspecto que una serie de CW poniendo comparativas entre capturas y clips —de hecho, no creo ni que sea necesario—. Puede gustar más o menos lo que han hecho Gunn y Braham, pero las imágenes hablan por sí solas. De las sensaciones y los pelos de punta ya hablaremos en otro momento.

