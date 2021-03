Por qué #RestoreTheSnyderVerse está condenado al fracaso pese a la buena acogida de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

Hubo una época en la que parecía imposible que nunca llegásemos a ver lo que acabó conociéndose por el título de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', pero al apoyo popular hizo que Warner acabase cambiando de idea. ¿Por qué no iban ahora esos mismos fans a hacer presión para que el estudio continuase adelante con el SnyderVerde si ya consiguieron su objetivo esta primera vez? Sin duda así fue como nació el movimiento #RestoreTheSnyderVerse

Por ahora, todo sigue el mismo camino que hubo con #ReleaseTheSnyderCut. Los fans queriendo ver la película pero Warner dejando claro desde el primer momento que el estudio tiene otro plan para sus superhéroes de DC pese a la buena acogida de este nuevo montaje. Sin embargo, las circunstancias son muy diferentes y llevan a pensar a que en esta ocasión el movimiento está condenado a fracasar.

Ya se había dejado claro que no

Por lo pronto, Warner ya ha anunciado que el canon dentro del DCEU sigue siendo la versión cinematográfica de 'Liga de la Justicia', aclarando además que tampoco tiene intención alguna de lanzar el Ayer Cut de 'Escuadrón suicida'. Desde el primer momento ha dejado claro que 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' es algo puntual y que no piensa seguir adelante por ahí.

El propio Snyder comentó antes del estreno de la película que el estudio no había mostrado el más mínimo interés en continuar con su visión de este universo de superhéroes, lo cual sin duda le llevó a permitirse detallar qué es lo que hubiera sucedido en las dos siguientes películas. Es cierto que faltan más detalles por conocer, pero nadie que realmente aún albergase alguna esperanza de hacerlo realidad haría algo así.

Sería mucho más caro que 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

Y es que puede que sus planes suenen muy interesantes a un sector del público, pero hacer desde cero una película como 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' es un proceso extraordinariamente costoso. En su momento se comentó que 'Liga de la Justicia' había costado 300 millones de dólares, una auténtica barbaridad de la que es cierto que parte corresponde a los reshoots de Joss Whedon. En su momento se hablaron de 25 millones adicionales por eso, por lo que la visión de Snyder se habría ido hasta los 275.

Sin embargo, 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' ya había costado 250 millones de dólares frente a los 225 de 'El hombre de acero'. Todo iba a más y nada hace pensar que Snyder tuviera la más mínima intención de contenerse en el gasto de cara a 'Liga de la Justicia 2' y 'Liga de la Justicia 3'.

Frente a eso, los 70 millones de dólares adicionales que supuestamente ha costado completar 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' se antoja como un gasto casi insignificante. A fin de cuentas, la mayor parte de su metraje ya estaba rodado y amortizado. Además, con esta decisión daban un empujón a HBO Max, plataforma por la que Warner incluso ha llevado a cambiar su política de estrenos durante 2021.

Eso sí, Warner ya ha dejado claro que sus películas de estreno volverán a verse primer de forma exclusiva en cines en 2022, por lo que este año no deja de ser un movimiento inusual por las extraordinarias circunstancias del mundo actual. Tan singular como que hayamos podido ver 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'.

Los fans tóxicos y la situación de Snyder en Warner

A eso hay que añadir que algunos movimientos tóxicos de algunos seguidores del movimiento #RestoreThe SnyderVerse como el review bombing de 'Godzilla vs. Kong' lo que hacen es dañar la imagen del mismo, hasta el punto de que ceder a sus peticiones puede verse como poco menos que aceptar un chantaje para evitar un posible boicot masivo. Además, desde Warner ya han comentado que no piensan tolerar ese tipo de actitudes, ya que quieren que "el fandom de DC sea un lugar que se sienta seguro e inclusivo".

No olvidemos que el propio Snyder dijo haber aceptado la decisión de Warner de no hacer más secuelas antes del estreno de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'. Obviamente no va a querer matar las esperanzas de sus fans, pero es que además ni siquiera tiene ningún proyecto en marcha con Warner, por lo que lo más probable es que simplemente sigan caminos separados a partir de ahora.

Ben Affleck y Ray Fisher

A todo eso hay que unir el abandono de Ben Affleck como Batman. Tengamos en cuenta que la escena de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' que comparten Jesse Eisenberg y Joe Manganiello estaba pensada inicialmente como avanzadilla de cara a la película que iba a dirigir el propio Affleck, cosa que finalmente se quedó en nada.

Es cierto que Affleck va a regresar puntualmente como el hombre murciélago en 'The Flash', pero todo apunta a que será en un papel secundario y para dar cierre a su versión del personaje. Recordemos además lo mal que lo pasó en el rodaje de 'Liga de la Justicia', por lo que la idea de repetir experiencia no creo que le resulte especialmente estimulante...

Otro punto en contra de que Warner considere algo así es su complicada relación profesional con el actor Ray Fisher tras las críticas realizadas por el actor hacia Whedon. Fisher sí ha aclarado que estaría dispuesto a volver en una posible 'Liga de la Justicia 2', pero luego ha sido imposible llegar a un acuerdo para que aparezca en 'The Flash' y la idea de una película de Cyborg parece que lleva tiempo descartada.

Warner se queda sin motivos

Teniendo en cuenta todo lo dicho, no veo ningún motivo para confiar en el éxito de #RestoreTheSnyderVerse, y es que encima de todo eso, hay que recordar que las anteriores películas de DC dirigidas por Zack Snyder no fueron los rotundos éxitos de taquilla que esperaba Warner.

Por ejemplo, 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' recaudó 873 millones de dólares en 2016, una cifra respetable, pero escasa frente a los 1.153 de 'Capitán América: Civil War' de ese mismo año. E incluso discretos frente a los 782 de 'Deadpool', cinta que había costado casi cinco veces menos...

Y a todo esto hay que añadir que complicaría los planes que DC tiene ya en marcha, pudiendo incluso confundir a muchos espectadores por mucho multiverso que esté poniéndose en marcha. Muy caro, muy complicado en algunos frentes -no nos olvidemos tampoco que un montaje de cuatro horas para cines sería totalmente inviable- y sin el aliciente de dar un empujón a HBO Max.

Imagen | BossLogic