Ben Affleck volverá a ser Batman en 'The Flash' con "un papel crucial" para la película

Ben Affleck va a volver a interpretar a Batman una vez más en 'The Flash'. Toda una sorpresa si tenemos en cuenta que se hizo oficial su marcha del Universo Extendido de DC y que él mismo explicó hace apenas unos meses los motivos que le llevaron a ello, por lo que parecía poco menos que imposible que eso sucediera.

Así será su papel en 'The Flash'

El actor recibió el guion de 'The Flash' a finales de la semana pasada y Andy Muschietti, el director de la película, ha anunciado a través de Vanity Fair que ha aceptado volver a ser a dar vida al superhéroe de Gotham. Además, el cineasta ha apuntado lo siguiente sobre la presencia de su Batman:

Tiene una parte muy sustancial en el impacto emocional de la película. Las interacciones ya la relación entre Barry y su Bruce Wayne se llevará a un nivel emocional que no hemos visto antes. Es la película de Barry, su historia, pero sus personajes están más relacionados de lo que creemos. Los dos perdieron a sus madres por un asesinato y ese es uno de los recipientes emocional de las película. Ahí es donde entra el Batman de Affleck.

Recordemos que no será el único Batman que veamos en 'The Flash', pues también traerá de vuelta la versión del caballero oscuro a cargo de Michael Keaton. Al respecto, Muschietti ha señalado que no tendría sentido contar con otra versión del superhéroe sin tener también a Affleck, ya que él es el Batman original para el personaje interpretado por Ezra Miller.

Lo que está claro es que 'The Flash' va a explorar de lleno la idea del multiverso de DC, por lo que seguro que faltan varias sorpresas por anunciarse. Lo que sí ha querido dejar Barbara Muschietti, hermana y colaboradora habitual de Andy, es que Affleck se mostró receptivo a la oferta, ya que está ahora en un momento de su vida en el que "realmente puede disfrutar interpretando a Batman" y que tendrá "un papel crucial, pero al mismo tiempo divertido".

El estreno de 'The Flash' está previsto para el 3 de junio de 2022. Ojalá la película se las ingenie para contar también con Val Kilmer, George Clooney y Christian Bale...