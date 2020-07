"Fue grosero, abusivo y nada profesional". Ray Fisher critica la actitud de Joss Whedon en el rodaje de 'Liga de la Justicia'

'Liga de la Justicia' volvió recientemente a acaparar titulares tras saberse que HBO Max había dado luz verde al tan deseado Snyder Cut. Será en 2021 cuando llegue a la plataforma su versión de una película que tuvo que abandonar a mitad de rodaje siendo sustituido por Joss Whedon.

El resultado no terminó de convencer a crítica y público, pero hasta ahora no había trascendido nada especialmente negativo de lo que sucedió en el set de rodaje tras la llegada del director de 'Los Vengadores'. Ray Fisher, el actor que da vida a Cyborg en el DCEU, acaba de hacer que eso cambie al realizar unas incendiarias declaraciones en su cuenta de twitter:

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.



He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.



Accountability>Entertainment