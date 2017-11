Todo lo que fue eliminado del montaje de 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder, y lo que añadió Joss Whedon

'Liga de la Justicia' es la película del momento aunque las razones no son exactamente las que esperaba Warner. Tras la división de la crítica (aunque en general los comentarios son bastante negativos) llegó la hora de la verdad, las cifras de taquilla, y la recaudación en Estados Unidos fue sorprendentemente baja, el peor estreno del Universo DC.

El film lleva recaudados 286 millones de dólares en todo el mundo (costó 300), si bien el dato en EE.UU. es tan decepcionante que ya se está hablando de consecuencias drásticas en el cine de superhéroes de Warner/DC; el estudio ya preparaba proyectos independientes (como un spin-off del Joker ambientado en los años 70) y se cree que va a terminar con la idea del Universo compartido. Pero los fans creen tener la solución: el montaje de Zack Snyder

Como ya comentamos, Snyder entregó a Warner una primera versión de 'Liga de la Justicia' a principios de año pero el estudio no quedó satisfecho y ordenó la escritura de nuevas escenas para dotarla de más humor. La tarea fue asignada a Joss Whedon. Y cuando Snyder abandonó la producción por un terrible asunto familiar, Warner dejó la dirección en manos de Whedon, que había triunfado con los Vengadores de Marvel. Es Whedon, por tanto, el principal responsable creativo del montaje (algo chapucero) que ha llegado a los cines y se le culpa de todo lo que ha salido mal.

Cuando, en realidad, el problema está en Warner Bros. El estudio no confió en la visión de Snyder, del mismo modo que no confió en David Ayer, alterando el montaje de 'Escuadrón Suicida' hasta llegar al caótico film que se estrenó en cines. Y fue el directivo jefe de Warner, Kevin Tsujihara, quien ordenó que 'Liga de la Justicia' no podía durar más de dos horas, el mayor obstáculo para desarrollar la historia que había concebido Snyder.

Los fans del cineasta no han tardado en iniciar una campaña en Change.org para pedir a Warner que lance en Blu-ray el montaje firmado por Snyder (y con la música de Junkie XL, sustituido por Danny Elfman cuando Whedon tomó el mando); la idea ha recibido el apoyo de Fabian Wagner, director de fotografía de 'Liga de la Justicia'. A esto se unen unas declaraciones de Jason Momoa en las que revela que se rodó tanto metraje que podrían haberse estrenado dos películas.

¿Qué han eliminado de la 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder?

Es habitual que se ruede mucho más de lo que se acaba usando, así que las palabras de Momoa pueden ser exageradas, pero en los últimos días se ha descubierto que muchas escenas rodadas por Snyder han acabado en la papelera. Recientemente comprobamos que en los trailers se incluyeron 15 momentos que no están en la película, y poco a poco surgen declaraciones y filtraciones que nos dan una idea de lo que pudo ser ese primer montaje de Snyder.

Al parecer, el Aquaman de Jason Momoa era una apuesta personal del director y según el actor se ha perdido mucho material suyo que iba a estar en 'Liga de la Justicia' y que explicaba su comportamiento:

"¿Por qué es tan gruñón? ¿Por qué se está escondiendo allí? Lo teníamos todo planeado. Un montón de cosas fueron cortadas. Pero no es mi película. Es una gran película que presenta a tres nuevos personajes, y hubo mucho material mío, de Flash y Cyborg que no pudimos meter. Podría haber sido dos películas. Teníamos algo con Willem Dafoe. Toda la parte de Atlantis, sobre Aquaman que rechaza ser rey." "Hay un lugar al que Aquaman desciende, y fue cortado. Conoce lugares donde puede ver estas estatuas, los restos de Atlantis. [...] Creo que lo que Zack y yo hicimos fue intentar establecer que Aquaman fue llevado allí como un niño, y era un forastero, era un mestizo, y se crió con eso, se alimentó de todas esas ideas de Vulko [Dafoe] acerca de que él es el verdadero rey. Pero baja allí y es impuro. Me han hecho sentir que soy una enfermedad. Así que después de eso, pienso: 'Que te follen, que os follen, voy por mi cuenta'. "Está atrapado por la corriente. Eso es lo que quería Zack. Era un obrero. El tío trabajó en lugares muy solitarios, en plataformas petrolíferas, , y podía estar en paz, podría existir allí y nadie conocería su secreto. Pero hay cosas como barcos hundiéndose y él no puede salvar a todo el mundo, y pierde amigos. Su lado humano no sabe lidiar con este poder que todavía no sabe cómo controlar."

El único material relacionado con todo esto que nos ha llegado son algunos planos en un tráiler y un pequeño momento compartido por el propio Snyder donde se intuye la figura de un personaje en un trono. Asimismo, hay un extracto donde Aquaman recibe su arma directamente de manos de Batman, un momento que debe estar relacionado con esas dudas del personaje y sus esfuerzos por ser un héroe:

Una de las escenas eliminadas se ha filtrado en Internet aunque Warner ya ha conseguido retirarla de los sitios que la habían compartido. Quedan extractos, por suerte, y podemos ver que Barry Allen (Ezra Miller) salva la vida de Iris West (Kiersey Clemons), su interés romántico; la presencia de Iris es totalmente eliminada del montaje de 'Liga de la Justicia' y, al parecer, van a contratar a otra actriz para el proyecto de 'Flashpoint'. Estos gifs nos dejan ver cómo es la escena (con efectos visuales aún por terminar en cierto momento):

Ezra Miller también ha compartido una anécdota que revela otro detalle importante a la hora de crear el montaje definitivo: el control del lenguaje "incorrecto". El actor cuenta que una de sus bromas favoritas fue eliminada por decir "mierda":

"Hay una frase que echo de menos en la película, que me gustaría que estuviera ahí. Aquaman lanza esa cosa contra la pared, en la Batcueva, y la frase de Batman es: 'Hey, no tires eso'. Pero la original era: 'Hey, no tires eso. Un montón de mi mierda explota'. [La eliminaron] porque creo que sólo tenemos un determinado número de groserías."

Ray Fisher también echa de menos escenas de Cyborg que exploran su pasado humano, como Victor Stone, y la evolución del personaje en la película, esencial para entender sus motivaciones y su comportamiento:

"Hay una escena con Victor Stone, cuando aún es Victor Stone, y su madre que fue realmente especial de rodar. [...] Lo que es genial sobre este film es que podrás verle construirse a sí mismo mentalmente, del mismo modo que su padre le reconstruye físicamente. Y es un proceso que va a llevar tiempo."

Hay pistas de estas escenas eliminadas en los trailers y se ha filtrado una escena que revela la importancia de Cyborg en el hallazgo de la Caja Madre que debían proteger los humanos, cuyo origen no es revelado en la película:

En cuanto a Superman, Henry Cavill jugó con nosotros dejando caer que veríamos el traje negro del hombre de acero pero de momento no hay pruebas de que esa idea llegase a la película, ni siquiera en el montaje original de Snyder:

Lo que sí había era una escena donde Superman acudía a la Batcueva para recuperar su traje y se encontraba con Alfred, es la última escena de este tráiler (a partir del minuto 3:42):

Lo que añadió Joss Whedon (con algunos SPOILERS)

En este foro de Resetera hay un listado que aclara más escenas eliminadas dirigidas por Snyder y señala los añadidos de Whedon. Ya comprobamos que los reshoots de Whedon se notan, por el cambio físico de Ben Affleck y los retoques digitales en la cara de Cavill para borrar el bigote, pero hay más que no resulta evidente a simple vista.

Además del prólogo con la grabación de Superman, Whedon rodó la escena inicial de Batman cazando al demonio . Snyder empezaba la película con el montaje del entierro y luego continuaba con Bruce Wayne buscando a Aquaman (esto explica por qué Bruce tiene barba cuando antes le hemos visto afeitado como Batman).

Todas las escenas de la familia rusa .

Batman y Wonder Woman hablando junto al lago .

La charla de Lois y Martha, con broma sobre lo "sedienta" que era la novia de Clark Kent.

Flash entrando en pánico cuando Batman le dice que debe salvar a alguien.

Flash cae encima de Wonder Woman de manera inapropiada.

Las referencias a 'Cementerio viviente' ('Pet Sematary') que hace Flash

Batman diciendo que efectivamente, está sangrando.

Wonder Woman ayudando a Batman con su brazo herido.

Aquaman diciendo la verdad por el lazo de Wonder Woman.

Batman decía "mi turno" durante la primera escena de batalla contra Steppenwolf; fue modificado por "yo no traje una espada" y otro apunte a la altura del villano, ya señalado por Flash.

La muerte de Steppenwolf . Al parecer había varias versiones del final del villano y Snyder llegó a rodar a Wonder Woman cortándole la cabeza.

Wonder Woman impidiendo un atraco en Londres (su última escena).

La primera de las dos escenas incluidas en los créditos: la carrera de Flash vs. Superman.

Extra: así podría haber sido 'Liga de la Justicia' con música de Hans Zimmer (se usa un tema de 'El hombre de acero'):