'Liga de la Justicia' contra 'Los Vengadores': virtudes y defectos de las grandes reuniones de superhéroes de DC y Marvel

Este viernes llegó a los cines ‘Liga de la Justicia’ (‘Justice League’), el esperado crossover de DC que hasta cierto punto vendría a ser el equivalente para la compañía de lo que fue ‘Los Vengadores’ (‘The Avengers’) para Marvel, por lo que resulta difícil no pararse a compararlos. Si nos fijásemos en las críticas, lo tendríamos sencillo, ya que la cinta de Zack Snyder está recibiendo más valoraciones negativas que positivas, mientras que la de Joss Whedon arrasó entre la prensa especializada.

Sin embargo, considero que se está siendo un tanto injusto con ‘Liga de la Justicia’, ya que es una película que solventa varios de los errores más graves de ‘Batman v Superman’ y ‘Escuadrón suicida’ (‘Suicide Squad’), logrando alzarse como un gran entretenimiento. Dicho esto, ¿hasta qué punto puede competir de tú a tú con ‘Los Vengadores’? Os invito a continuar leyendo para descubrirlo -mucho cuidado con los spoilers de ambos títulos a partir de aquí-.

El humor es algo esencial dentro del universo de Marvel, pero si nos paramos a pensar un poco en sus primeras películas recordaremos que entonces no era algo que estuviera tan presente. Fue ‘Los Vengadores’ la película que terminó de imprimir en su ADN esa apuesta tan decidida por el humor que luego ha ido ganando presencia y se ha convertido en algo indispensable. Los habrá que lo vean como el origen de todos los males de la compañía, pero lo cierto es que funciona.

Es verdad que así tienden a limitar su techo y que luego no siempre terminan de saber cómo elevar la intensidad -son varias las películas que flojean en su tercer acto por esto-, pero eso no sucedió en ‘Los Vengadores’. Allí hasta funcionan bromas casi gratuitas como que un personaje de relleno esté con un videojuego y luego el tramo final resulta emocionante. Realmente consigue transmitir que era el punto álgido de la Fase 1 de Marvel.

La cosa cambia en el caso de DC, ya que las dos primeras aportaciones de Zack Snyder por potenciar la intensidad por encima de todo, incluso la propia narrativa de la película. Aquí eso es algo que se rebaja de forma considerable pero sin llegar a prescindir por completo de ello. Sí, hay humor, muchísimo más de lo que habíamos visto hasta ahora en este universo, pero funciona más como contrapunto que como elemento distintivo.

Y es que no el humor no es algo que esté presente a todos los niveles. Flash es el claro eje cómico de la película y el resto se anima a sumar algo normalmente cuando interactúa con él. La única excepción reseñable sería Aquaman, ya que la chulería desde la que aborda Jason Momoa el personaje también tiene su punto divertido. Dicho de otra forma, sí, el humor ha llegado a DC pero de una forma controlada y personalmente creo que de lo más efectiva, ya que funcionan la gran mayoría de líneas de diálogo de Flash en esa dirección.

‘Los Vengadores’ fue la película culminante de Marvel por aquel entonces y una reunión difícilmente mejorable de sus principales superhéroes. Al menos así es si pensamos en Iron Man, Capitán América, Thor o Hulk, no saliendo perdiendo para nada en el fichaje de Mark Ruffalo para sustituir a Edward Norton. Todos tenían sus momentos de lucimiento y cómo se relacionaban entre sí era impecable, tanto con sus rencillas iniciales como cuando han de unir fuerzas para vencer al enemigo de turno.

No obstante, sí que había una debilidad clara: el pobre tratamiento de Ojo de Halcón, ya que todo lo referente a que le hubieran lavado el cerebro no funcionaba demasiado bien, pues precisamente era uno de los dos protagonistas con menos recorrido hasta entonces –Scarlett Johansson solamente con su primera aparición ya aportaba mucho más que lo que dio de sí en la discreta ‘Iron Man 2’-. El propio Whedon compensó a Jeremy Renner dándole una mayor importancia en la secuela.

En ‘Liga de la Justicia’ me temía que pudiera suceder algo similar, ya que son hasta tres los superhéroes que reciben su primera oportunidad real -voy a obviar sus gratuitos cameos en ‘Batman v Superman’- dentro del universo DC. Aquí tengo muy buenas noticias por un lado y no tantas por otro: hay química entre los protagonistas y ese es uno de los puntos fuertes de ‘Liga de la Justicia’ hasta el punto de que son mejores sus interacciones que cuando se limitan a usar sus poderes.

Lo que es menos estimulante es que hay que dar algún tipo de trasfondo a las nuevas adiciones y es ahí donde aparece uno de los fallos estructurales de DC: han querido empezar la casa por el tejado en lugar de prestar atención antes a los cimientos. No es que ninguna de sus respectivas historias sea horrible, pero sí que nos dan demasiado poco como para implicarnos más con ellos. A cambio me han dejado con muchas ganas de ver las aventuras en solitario de Aquaman y Flash, quedándome la duda de si Cyborg realmente va a dar de sí como para merecer una.

En lo referente al reparto en sí mismo, Marvel cuenta con una gran ventaja, y es que ya conocemos a los personajes, por lo que todos ellos pueden basarse en lo ya establecido para lucirse, mientras que en ‘Liga de la Justicia’ se reduce todo más a momentos pensados para que puedan destacar. ¿El resultado? Una consistencia envidiable en ‘Los Vengadores’ y cierta irregularidad en el caso de DC, aunque ojo a los grandes aciertos de casting que son Ezra Miller y Jason Momoa.

Tanto Marvel como DC tienen un problema con sus villanos y no tengo demasiadas esperanzas en que eso vaya a cambiar. Y es que hasta Loki, uno de los personajes más interesantes del universo de Marvel, tiene peros importantes en este punto. Sí, es inteligente y eso le da para ir saliendo adelante, pero llega un punto en el que se convierte literalmente en un juguete para ser aplastado por Hulk. No impone respeto y la fuerza de los chitauri está en que son muchos. También lo eran los masillas de los Power Rangers...

Loki es uno de los personajes más interesantes del universo de Marvel pero como villano no termina de resultar satisfactorio. Y parece que la propia compañía es consciente de ellos, pues ha completado el proceso a antihéroe en 'Thor: Ragnarok'. Aquí tiene sus momentos pero, lo que decía, acaba reducido un poco a juguete apaleado por Hulk. ¿Los chitauri? Son muchos y ya. Algo parecido puede decirse de los parademons de ‘Liga de la Justicia’, pero sobre Steppenwolf merece algo más que valorarlo como otra decepción más pese a que lo sea.

Siendo justos, al menos la forma de acabar con Steppenwolf muestra un intento de utilizar la mitología del personaje, algo de agradecer. El problema es si miramos más allá de eso, pues encontramos otro villano con el síndrome soy demasiado poderoso y luego acaban conmigo con relativa facilidad -al menos aquí hace falta que vuelva Superman, algo es algo-. Demasiado intercambiable con otros muchos y con un desarrollo algo escaso tras hacer acto de presencia arrasando a las amazonas.

Más allá de eso, ambas películas dejan la promesa de algo interesante en el futuro. Marvel aún tiene que sacar todo el partido a Thanos y ya veremos si lo consigue, mientras que DC ha abierto dos vías. La primera, limitada a un mero diálogo, ya avanza la posible llegada de Darkseid, el jefe de Steppenwolf por así decirlo. Por otro, la reaparición de Jesse Eisenberg como Lex Luthor sirve para dar la bienvenida a la franquicia a Deathstroke, el villano al que iba a enfrentarse Batman cuando Ben Affleck iba a ocuparse de dirigir la película centrada en el caballero oscuro. Esa idea quedó descartada y DC ya prepara una película propia para él...

Las cajas madre de DC forman parte de la mitología de su universo desde principios de los 70 del siglo pasado por lo que es lógico que hayan querido usarlas. El problema es que en ‘Los Vengadores’ ya se usó el recurso de una caja con poder ilimitado –el teseracto- a modo de motivación de los villanos, dando la sensación de que ‘Liga de la Justicia’ estaba volviendo un poco sobre lo mismo.

No obstante, eso no es para nada un problema, ya que al final se repiten muchos elementos en casi cualquier relato de superhéroes y lo realmente importante es que en ambos casos no deja de ser un simple mecanismo para desatar el caos. Al menos en ‘Liga de la Justicia’ sirve para hablar de la relación pasada entre los diferentes reinos para vincularlo a la alianza actual, mientras que en Marvel acaba siendo una gema del infinito más para que Thanos inicie su ataque definitivo.

