DC prepara una película en solitario de Deathstroke con el director de 'The Raid'

Que la división cinematográfica de Detective Comics aún no ha encontrado su camino de baldosas amarillas que la lleve directa al éxito no es ninguna novedad. Lejos de su universo compartido que culminará en breves en 'Liga de la Justicia', la compañía continúa anunciando proyectos de lo más variopinto sin un aparente orden ni concierto; no obstante, con propuestas como la siguiente es imposible no ilusionarse.

Y es que nada más y nada menos que Gareth Evans, responsable de la indonesia 'The Raid' y su secuela —las que, para servidor, son las dos mejores películas de acción y artes marciales de los últimos tiempos— será el encargado de trasladar a la gran pantalla las aventuras del mercenario de DC 'Deathstroke', archienemigo de los Teen Titans y que se ha visto las caras con buena parte del plantel de héroes de la editorial.

Gareth Evans en el set de 'The Raid 2'

El largometraje, que formaría parte de la línea conocida como DC Extended Universe, estará protagonizado por Joe Manganiello —'True Blood', 'Magic Mike'—, quien estuvo vinculado al filme en solitario de Batman para interpretar el mismo papel antes de que Ben Affleck abandonase la dirección pasándole el testigo a un Matt Reeves que decidió desechar por completo el guión existente.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la producción, pero la buena maña para rodar la acción más directa y contundente que ha demostrado tener el señor Evans durante su periplo indonesio invita a tener todas las esperanzas puestas sobre este nuevo proyecto que sumar a la lista de futuros estrenos de DC. Estaremos muy pendientes de cualquier nueva información.