El spin-off de 'Cuarto Milenio', un reality de MMA y más. Los programas con los que Mediaset quiere que te apuntes a su nueva plataforma

Mediaset ha anunciado novedades respecto a su siguiente temporada televisiva, incluyendo a su programación exclusiva para Mediaset Infinity, la nueva plataforma que sustituirá a Mitele. Entre los títulos que estarán disponibles únicamente online se incluyen 'New York Killers', spin-off de 'Cuarto Milenio', y un reality sobre artes marciales presentado por Marina Rivers.

Nuevos contenidos

A partir del próximo 24 de junio, Mediaset pondrá en marcha su nueva plataforma: Mediaset Infinity será el lavado de cara de Mitele y tomará como referencia la marca y la tecnología de la matriz italiana del grupo audiovisual. Contará con una opción gratuita sin anuncios y de pago para acceder a la totalidad de los contenidos.

Entre los contenidos gratuitos que se estrenarán en exclusiva en la plataforma estará 'New York Killers', un spin-off de 'Cuarto Milenio' centrado en los sucesos inexplicables de la ciudad estadounidense. Tras aparecer en el programa de Iker Jiménez como sección, ahora tendrá su propia serie, contará con la productora del presentador detrás y será Mamen Sala quien se ponga al frente.

También incluirá 'Warrior Games', un reality de Artes Marciales Mixtas (MMA) presentado por la influencer Marina Rivers, en el que 12 aficionados (entre los que se encuentran algunos nombres ya conocidos en Telecinco, como Diego Pérez de 'La isla de las tentaciones', o Álex Ghita de 'GH Dúo') se enfrentarán a pruebas de boxeo, puenting y distintos retos físicos para ganar el "puño del guerrero".

Además, Mediaset también tiene preparados programas exclusivos de sus realities más populares: desde el casting y un documental de 'Gran Hermano' a la selección de concursantes y el especial 'Rumbo a la isla de las tentaciones', donde se presentan las nuevas parejas concursantes de la siguiente edición.

A estos títulos se sumarán también 'La Húngara', documental sobre la famosa cantante española de flamenco, en el que intervendrán figuras como la de C. Tangana; 'Me quedo conmigo', docuserie en la que una psicóloga les da apoyo emocional a influencers en tiempos de estrés; y nuevas entregas de 'Mi embarazo, by La Rebe' y 'Madres: desde el corazón', el programa de entrevistas de Cruz Sánchez de Lara centrado en el paso de varias mujeres por la maternidad.

