La brutal película de acción que crea suspense y humor hasta con un retrete. Hoy en TV: ‘Arma letal 2’

Durante largo tiempo se asumió que el éxito de las secuelas debía partir de hacer más y de manera más grande aquello que se hacía en el original. No es que lo fuera a hacer mejor, pero iba a llamar más al público, incluso aunque estaba ya en parte convencido de que iba a ver una derivación de aquello que ya les conquistó. No es que ‘Arma Letal 2’ sea una excepción, pero anda que no se disfruta.

Un baño letal

La secuela del clásico de acción y comedia nos trae de vuelta a todos los responsables del éxito. Mel Gibson y Danny Glover como gran pareja, Richard Donner en la dirección y Shane Black aportando al guion, mientras que Joe Pesci se suma como secundario robaescenas. Todos dan una entretenidísima película que se va a poder ver hoy en Neox a partir de las 00:30.

La jubilación sigue sin estar en los planes del sargento Martin Riggs, a pesar de que sigue estando viejo para todo esto. Junto a su inestable compañero Roger Murtaugh se preparan para enfrentarse al tráfico de drogas que maneja una poderosa organización surafricana, teniendo que proteger al impredecible contable Leo Getz que es testigo protegido.

Con el ánimo de seguir añadiendo cosas que sumen a lo que ya funcionaba, el personaje de Pesci se incorpora para dar a la pareja protagonista ya establecida un muro de frontón con el que pelotear. Manteniendo fresco el componente cómico de la buddy film, consigue sacar adelante la película con suficiente carisma para que no haga falta preocuparse por la necesidad de una secuela.

Al fin y al cabo, Gibson y Glover forman un dúo tan estupendo que uno podía pasarse horas con ellos. Sobre todo cuando guionistas y director los meten en una perfecta combinación de suspense y humor como es la escena de la bomba en el baño, un fabuloso ejemplo de cómo la franquicia tiene medidísimo todos los elementos para tener cautivado al espectador.

Un peldaño por debajo de la anterior, pero realmente uno muy pequeño. ‘Arma letal 2’ es un divertimento bien ejecutado, sin necesidad de un planteamiento realmente complicado, cosa que ahora muchas secuelas no parecen poder permitirse. Recuperar esta película sin duda hace demasiado fácil dejarse llevar por los peligrosos caminos de la nostalgia.

