Silvia Alonso arremete en 'La revuelta' contra los titulares clickbait: "¿Cuántas noticias han sacado de 'la novia de Broncano presenta serie'?"

Silvia Alonso y Álex González visitaron 'La revuelta' para hablar de su nueva serie juntos. La actriz criticó el sensacionalismo en los titulares, en especial aquellos que la reducen siempre a ser solo "la novia de Broncano".

"Ya tenemos bastante"

Silvia Alonso y Álex González presentaron anoche 'Ladrones: La tiara de santa Águeda', la serie que se estrena hoy mismo en Disney+ y que protagonizan junto a Asier Exteandia y Milena Radulovic. Nada más llegar, David Broncano reveló que la última vez que Alonso había ido allí fue cuando se puso malo Raphael, que al final no se llegó a emitir.

"¿Cuántas noticias han sacado de 'la novia de Broncano presenta serie'?", ironizó el presentador, a lo que la actriz respondió: "Probablemente, el 90%. Ahora ni siquiera tienes que hablar de nada. Con estar delante de la cámara y dejar que ellos te entrevisten, ya ponen un titular tipo: 'Silvia Alonso y Álex González hablan sobre tal'. Y tú no has hablado, porque te has ido, pero como estás ahí, tienen ese fotograma".

Alonso criticó abiertamente que los medios la encorseten en ser simplemente "la novia de David Broncano", y el aludido le dio la razón: "El clickbait en épocas de promoción es tremendo". "A veces tienen claro cuál va a ser el titular al día siguiente... A mí me han preguntado por Terelu, y al día siguiente: 'Álex González opina que Terelu...' y no sabía ni lo que me estaban preguntando", relató González.

Cuando pasaron a la pregunta de cuántas relaciones sexuales habían tenido en el último mes, no pudieron evitar tomárselo a coña, y Broncano "la acusó" de que se hubieran acostado dos veces los dos días anteriores "solo para decir un número" cuando le hicieran la pregunta en el programa. "No me creo la gente que dice que folla todos los días. No me creo que te apetezca", rio Alonso.

A raíz de esto, recuperaron el tema del sensacionalismo en las noticias representándolo en el meme de Jim Carrey tecleando en 'Como Dios' y la actriz aprovechó para hacer una contundente conclusión: "Es 2025. Molaría que dejaran de hacer esos titulares, de instrumentalizarnos, invisibilizarnos y esas cosas que se nos hace a las mujeres. Y de supeditarnos a hombres, ya tenemos bastante".

