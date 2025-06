Buenas noticias para los fans del nuevo universo DC: vuelve Wonder Woman. Será en una nueva película, aunque no contará de nuevo con Gal Gadot

Aunque el futuro del Universo DC sigue en plena transformación, hay personajes que siempre tendrán un lugar reservado en el corazón de los fans. Entre ellos está Wonder Woman, la icónica heroína de Themyscira, que después de muchos rumores y cambios en la dirección creativa del estudio, volverá.

Así lo ha confirmado James Gunn en una entrevista con Entertainment Weekly, donde ha contado que hay una nueva película centrada en Diana Prince en desarrollo. Aún no ha revelado más detalles sobre el argumento o la actriz que interpretará al personaje, pero según él, “se está escribiendo ahora mismo”.

Esta nueva película se enmarca dentro de la ambiciosa reestructuración del Universo DC, que ya ha comenzado a mostrarnos sus nuevos proyectos para el cine y la televisión.

Una nueva Diana Prince

Este nuevo largometraje servirá para contar de nuevo la historia de Diana Prince, por lo que Gal Gadot no volverá a ponerse la tiara. La actriz ha interpretado a Wonder Woman durante la etapa de Zack Snyder, en películas como 'Wonder Woman' (2017), 'Wonder Woman 1984' (2020), 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' (2021) e incluso tuvo un cameo en 'Flash' (2023).

Pero esta etapa ha terminado y con el nuevo rumbo del estudio, que apuesta por una narrativa renovada y más unificada, parece que no se volverá a contar con los actores del anterior universo DC.

Otros proyectos que hay en el horizonte son la segunda temporada de 'El Pacificador' (prevista para el 22 de agosto); 'Superman', que se estrenará el 11 de julio de este año y que está escrita y dirigida por el propio Gunn, con David Corenswet como protagonista; y 'Supergirl', dirigida por Craig Gillespie con Milly Alcock en el papel principal.

También veremos próximamente 'Clayface', una propuesta de terror centrada en el clásico villano de Batman que estará dirigida por James Watkins y escrita por Mike Flanagan y Hossein Amini; y el largometraje de animación 'Dynamic Duo'.

Además, en paralelo a la nueva película, sigue en desarrollo una serie ambientada en Themyscira, el lugar donde nació Wonder Woman. Según Gunn, la producción avanza “lentamente, pero con fuerza emocional” y se centrará en la mitología y la cultura de las amazonas, probablemente antes del nacimiento de Diana.

También, durante la misma entrevista, Gunn dejó caer que está trabajando en otra película de Superman, aunque aclaró que "no se trata necesariamente" de una secuela directa del filme que veremos este verano. Y, en cuanto a la esperada Liga de la Justicia, el cineasta fue breve pero contundente, respondiendo "claro" a la pregunta de si esta nueva narrativa conducirá a una nueva reunión de los superhéroes.

