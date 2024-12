James Gunn justifica 'Supergirl' como la siguiente película del DCU y afirma que la calidad va primero: "Otros guiones no eran tan buenos"

El universo DC va a intentarlo otra vez en el cine. Tras un catálogo previo que no ha convencido, una 'La Liga de la Justicia' que se hizo dos veces y una 'The Batman' que quiso desentenderse de cualquier continuidad compartida, toca hacer borrón y cuenta nueva. La primera película que se encargará de ello será 'Superman', y la siguiente será su prima, 'Supergirl'.

Podría parecer contraintuitivo sacar dos películas de héroes y mundos tan similares tan seguidos, como también lo es el hecho de que la heroína no es tan popular como otros grandes personajes de la casa como Batman o Wonder Woman, pero cuando le han preguntado en una entrevista James Gunn lo ha tenido claro. Según él es una cuestión de calidad pura y dura.

Melissa Benoist como Supergirl para la serie de CW

"No sabía necesariamente que 'Supergirl' sería la segunda película que haríamos, pero Ana [Nogueira] escribió un guion increíble, y después contratamos un director increíble [Craig Gillespie], y vamos a hacer esta película después de 'Superman' porque era la mejor opción. Otras películas han sido escritas, pero no han sido tan buenas como esta. Así que vamos a seguir trabajando con ello. Todo tiene que ser bueno. La calidad va primero en cada proyecto que hacemos. Y eso es más importante que contar una grandiosa mega-narrativa".

Un universo cinematográfico centrado en los autores

Esa última frase es importante. Gunn parece consciente de que la saturación de proyectos transmedia y la extrema dependencia del universo compartido son dos de las principales quejas que ha sufrido su competencia directa en los últimos meses. Sus declaraciones sobre 'Superman' han ido enfiladas en la misma dirección, reiterando que la película está enfocada en sus protagonistas, y no en lanzar un universo cinematográfico.

De momento se saben pocos detalles de 'Supergirl' más allá de que estará protagonizada por Milly Alcock ('La casa del dragón') y su equipo creativo. Esa búsqueda de calidad está siendo lo que retrase la también anunciada película de Batman y Robin 'The Brave and the Bold', dirigida por Andy Muschietti ('The Flash') y sin aún reparto confirmado. En otras declaraciones ha asegurado que no van a darse prisa para satisfacer ninguna fecha límite.

Otros proyectos de esta primera fase del nuevo DCU, llamada 'Gods and Monsters' incluyen 'La cosa del pantano' y 'The Authority'. En el terreno televisivo, el equipo de la nueva serie de 'Lanterns' parece indicar el compromiso de Gunn con conseguir buenos guiones, ya que tras ella estarán Chris Mundy ('Ozark') y Damon Lindelof ('Perdidos', 'The Leftovers', 'Watchmen').

