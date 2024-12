Más de 250 millones en un día. El 'Superman' de James Gunn destroza récords de Warner y DC con su alucinante primer tráiler

La curiosidad hacia el 'Superman' de James Gunn era muy elevada, pero seguro que cas nadie esperaba que lo fuese tanto: el primer tráiler de la película ha destrozado el récord del más visto de todos los tiempos tanto de DC como de Warner. Una auténtica barbaridad, ya que ha conseguido más de 250 millones de reproducciones en apenas un día.

"Esto es gracias a todos vosotros"

El propio Gunn ha dado a conocer este dato, que para que os hagáis una idea supera con creces las 167 millones de reproducciones que consiguió en su momento el avance 'Joker 2'. Luego la película con Joaquin Phoenix fue un enorme fracaso, pero en el caso de 'Superman' parece que ha dejado mejores sensaciones, por lo que más probable es que triunfe en taquilla.

No obstante, esas más de 250 millones de reproducciones se quedan lejos del récord absoluto, que todavía mantiene el primer tráiler de 'Deadpool y Lobezno' con 365 millones. Será cuestión de tiempo que alguna película supere al notable pasatiempo encabezado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, pero todavía habrá que esperar para ello.

Para agradecer este increíble éxito, Gunn ha publicado el siguiente mensaje para dar las gracias a todos los que han hecho posible este récord para el tráiler de 'Superman':

Krypto realmente nos llevó a casa: Con más de 250 millones de visionados y un millón de publicaciones en redes sociales, 'Superman' es oficialmente el tráiler más visto y del que más se ha hablado en la historia tanto de DC como de Warner Bros. Esto es gracias a todos vosotros: ¡gracias! Estamos increíblemente agradecidos y, sobre todo, emocionados por compartir esta película con vosotros en julio. ¡Felices fiestas!

Os recuerdo que el estreno de 'Superman' ha quedado fijado por Warner para el 11 de julio de 2025, apenas una semana más tarde del lanzamiento de 'Jurassic World 4' y 14 días antes de la llegada de 'The Fantastic Four: First Steps'. La competencia va a ser dura.