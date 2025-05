Hace 30 años, 'Antes del amanecer' se convirtió en la meca de cualquier romántico empedernido y dio comienzo a una de las trilogías más especiales del cine

Hay pocos romances de cine tan emblemáticos como el de la trilogía 'Before'. A lo largo de 18 años, Richard Linklater, Ethan Hawke y Julie Delpy se juntaron en la gran pantalla para narrar las historias de una relación que pretendía ser como la vida misma. Un relato de altos y bajos, de amor y de desencuentros, y que fue humanizando a su pareja hasta hacernos sentir que eran viejos conocidos.

En 1995, años antes de llegar a ese punto, 'Antes del amanecer' ya era una película muy especial. Fue hace 30 años que tuvimos su estreno en España, y este tiempo no ha hecho más que reforzar lo diferente que era la propuesta dentro de su género. Un romance compuesto no por clásicas estructuras de enamoramiento, distanciamiento y reencuentro, sino por largas secuencias de diálogo naturalista y a menudo desconectado de cualquier intento de crear una tesis principal.

Como espectadores había una clara fascinación en ver a estos dos protagonistas enamorándose a la vez que caminaban sin dirección fija por Viena. Esto era completamente intencional. Linklater venía de hablar de la adolescencia en 'Movida del 76', y para su segunda película fue inspirado por un encuentro real que tuvo a sus veintitantos con una joven de Philadelphia. Ambos compartieron un paseo nocturno que marcó profundamente al cineasta, y le estimulaba la idea de recrear esa chispa en el cine. Una película no tan centrada en el clímax o en grandes romances aspiracionales, sino en la creación de una conexión.

Pero esta no solo era la historia de Linklater. El director se alió con un inquieto dúo protagonista con sus propias experiencias amorosas, deseos, pensamientos y ambiciones. La película sencillamente no sería lo mismo sin Hawke y Delpy haciendo suyos los personajes, y se volcaron en el proyecto desde la propia escritura del guion. Aunque no fueron acreditados (ya en las siguientes sí), Delpy recuerda por ejemplo su autoría en la escena en la que hacen falsas llamadas de teléfono.

El resultado es una película profundamente íntima, pero que consigue resonar con espectadores en todo el mundo. Hay elementos innegablemente norteamericanos en el espíritu gamberro y despreocupado de Jesse, pero también sensibilidades europeas del lado de Céline, en sus inquietudes multiculturales y conexión con el mundo. Las diferencias culturales son solo el comienzo de una historia que tiene sus propias ideas sobre temas como la fe, la condición humana y por supuesto el amor.

A pesar de su celebración del intimismo de lo ordinario y de su intento de no ser como los demás romances hollywoodiense, es imposible no ver hoy esta película como algo innegablemente cinematográfico. Hay algo idílico en este meet-cute alargado durante 100 minutos, y de tropos astutamente girados. El joven un poco prepotente que encuentra a la que podría ser la chica de su vida. La idea de encontrar una conexión con un joven guapo y misterioso que conoces en un tren.

Incluso sin ir más lejos del contexto de su propia trilogía, es curioso como esta supuestamente naturalista primera entrega se siente con los años como un sueño nostálgico y aspiracional. Jesse y Céline no llegan a hacerse mayores en este metraje, y están completamente convencidos de que ese será su último encuentro. Hay una conexión especial también entre los protagonistas y los espectadores, en ver este recuerdo como una preciada cápsula del tiempo y una ventana a los días en los que era fácil ser un joven despreocupado, pretencioso y romántico por las calles Viena.

