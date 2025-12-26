China se pone seria en un paso decisivo contra Japón: ni anime ni manga en la convención de cómic más grande del país

Las relaciones entre China y Japón nunca han sido fáciles, pero en los últimos dos meses la cosa se ha ido poniendo cada vez más tensa. El conflicto diplomático lo han empezado a pagar los productos culturales japoneses, que están viendo cómo su distribución en China se está dificultando y 'Kimetsu no Yaiba' se ha llevado un palo gordísimo al terminar su andadura en los cines chinos antes de lo esperado.

Parece que lo de 'Kimetsu no Yaiba' ha sido solo el primer paso, porque ahora el anime y el manga se quedan fuera de la convención más grande de China.

Hasta aquí lo que se daba

COMICUP es el mayor evento especializado China, pero sus organizadores anunciaron la semana pasada que se ha prohibido el anime y el manga japoneses, y que ni siquiera se permitirá cosplay de este tipo de contenidos.

Según reportan desde AnimeHunch, los organizadores anunciaron que se está apostando por un formato "de estilo chino", aunque este anuncio ha llegado tan solo días antes de la celebración del evento este próximo fin de semana. Según los organizadores, cualquier expositor que no cumpla esta normativa será expulsado del evento.

Según los organizadores, esta nueva norma ha venido como consecuencia del "actual ambiente social y responsabilidad cultural" después de muchísima consideración. Pero, obviamente, este anuncio ha causado que muchos expositores cancelen su asistencia a última hora y se estima que va a haber una caída en picada por parte del público general. Especialmente porque, aunque las producciones chinas cada vez acumulan más fans, el anime y el manga japoneses siguen significando una gran parte de los contenidos que se disfrutan y promueven en el evento.

Este golpe contra las propiedades japonesas podría llegar a suponer una pérdida de 200.000 turistas que acuden habitualmente al evento, que se celebra dos veces al año en Hangzhou. La nueva normativa de COMICUP podría ser la primera de muchas en China, y parece que los próximos meses no van a ser sencillos para Japón en China.

En noviembre la cantante Maki Otsuki fue "invitada" a dejar el escenario en medio de una actuación en Shanghai, además de que ya se han cancelado varios eventos relacionados con el anime en China. El caso de 'Kimetsu no Yaiba' también apunta a ser la nueva norma en vez de una novedad puntual, y por ahora las nuevas películas de 'Detective Conan' y 'Shin-chan' han postpuesto su estreno en China de manera indefinida.

