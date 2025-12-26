14 millones de visualizaciones. La serie que se ha merendado tanto a 'Stranger Things' como a 'Emily en París' con un éxito sorprendente

Estaba claro que los dos grandes estrenos televisivos de Netflix en diciembre de 2025 eran la temporada 5 y final de 'Stranger Things' y la quinta entrega de 'Emily en París'. Sin embargo, hay una serie que ha conseguido superar a ambas contra todo pronóstico al lograr el número 1 con 14,6 millones de visualizaciones durante la semana del 15 al 21 de diciembre: 'El hombre contra el bebé'.

'El hombre contra el bebé' cuenta la historia de Trevor Bingley, quien pasa por una delicada situación financiera y acepta una oferta de última hora para cuidar de un lujoso ático navideño. Eso sí, todo se complica antes incluso de llegar allí porque nadie recoge al bebé que hace las veces de Niño Jesús en el colegio en el que trabajaba...

Inesperado

La miniserie protagonizada por Rowan Atkinson llegó sin que nadie esperase gran cosa de ella en lo referente al éxito de público. A fin de cuentas, se trata de una secuela de 'El hombre contra la abeja', la cual aguantó solamente dos semanas en el Top 10 semanal de Netflix y nunca pasó del séptimo puesto.

Sin embargo, 'El hombre contra el bebé' parece haber conectado mejor con los espectadores y la cercanía de las Navidades se presenta como uno de los grandes motivos. De hecho, el éxito esta comedia de apenas 4 episodios se fortaleció el día de Nochebuena, pues el 23 de diciembre ocupaba el número 1 en 9 países, cifra que creció hasta 31 al día siguiente, tal y como aclara Flixpatrol.

Por el momento, Netflix y Rowan Atkinson no se han pronunciado sobre si habrá una tercera serie dentro de este universo, pero seguro que en la plataforma estarían encantados con ello. Todo va a depender de que el genial cómico británico quiera o no hacerla.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025