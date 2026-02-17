Dos años después del final de 'Jujutsu Kaisen', su secuela ha confirmado el destino de Yuji Itadori. Es mucho peor de lo que esperábamos

Aunque aún estamos en plena tercera temporada del anime, el manga de 'Jujutsu Kaisen' llegó a su final hace dos años. Eso sí, Gege Akutami no se durmió mucho en los laureles y no tardó en confirmar que trabajaba en una secuela titulada 'Jujutsu Kaisen: Modulo' que dibujaría Yuji Iwasaki.

'Modulo' siempre estuvo diseñada como una miniserie (o al menos eso nos han vendido). Tras meses en publicación ahora estamos en su recta final con el regreso de Yuji Itadori, el protagonista de la serie original.

¡Este artículo contiene spoilers sobre 'Jujutsu Kaisen: Modulo' y 'Jujutsu Kaisen'!

No es un futuro fácil

Desde el inicio de 'Modulo' los fans de 'Jujutsu Kaisen' han estado preguntándose qué había sido de los protagonistas de la serie original, y Akutami ha ido respondiendo a casi todas las preguntas poquito a poco.

Aunque el destino más triste es el de Yuji Itadori, que dejó de envejecer poco después del final de la serie original. Casi un siglo después, sigue teniendo la apariencia de un adolescente y ha ido viendo morir a todos sus amigos, con lo que durante un tiempo decidió apartarse para evitar ir a más funerales. Si esto ya era un destino bastante pocho, a Akutami le gusta hurgar con el dedito en la herida y ahora ha confirmado que en realidad el futuro de Itadori es un poco más triste todavía.

Por un lado, al menos no es una entidad inmortal como muchos fans pensaban, pero sí que va a tener una larga vida. Tras consumir las Pinturas de la Muerte, Itadori se volvió mucho más poderoso y pudo usar la manipulación de sangre, pero a cambio dejó de envejecer y se convirtió en algo parecido. Así que no es inmortal del todo, pero su esperanza de vida se ha incrementado descomunalmente y 'Modulo' ha confirmado que tiene unos 300 años por delante.

Es posible que se haya convertido en una entidad similar a Tengen, aunque Itadori no es capaz de envejecer físicamente. Por un lado, Itadori se ha convertido en el guardián perfecto para asegurarse de que el plan de Maru para erradicar la energía maldita sale adelante, además de que podrá seguir protegiendo a los más débiles como siempre ha hecho. Pero por otro, seguirá viendo morir a quienes más le importan sin envejecer, no llegando a cumplir la última voluntad de su abuelo.

