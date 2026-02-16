Las 12 series argentinas mejor valoradas por la crítica y dónde verlas en streaming en 2026

Durante años, la ficción televisiva argentina fue vista desde fuera como un producto muy local, difícil de exportar y anclado a códigos culturales concretos. Sin embargo, la última década ha demostrado justo lo contrario y las series argentinas han encontrado una manera muy potente de contar historias universales desde lo particular, mezclando géneros y apostando por personajes incómodos, moralmente ambiguos y profundamente humanos.

En esta lista se reúnen reunido algunas de las mejores series argentinas según la crítica que se pueden ver actualmente en España, combinando títulos recientes, fenómenos populares y propuestas más arriesgadas.

'El tiempo de las moscas'

El spin-off de 'El marginal' amplía su universo y se centra en las consecuencias que deja la violencia institucional cuando los personajes intentan reconstruir su vida fuera de la cárcel. Lejos de limitarse a repetir la fórmula del drama carcelario, la serie pone el foco en el estigma social, la imposibilidad de empezar de cero y la sensación de estar atrapado en un sistema que no ofrece segundas oportunidades reales. Mantiene un tono crudo, incómodo y muy físico, pero también se permite explorar el trauma emocional de quienes han sobrevivido a ese entorno. Es una buena puerta de entrada para quienes conectaron con la otra serie y quieren ver qué ocurre después del encierro. Tiene un 5,5 en IMDb.

'Envidiosa'

Esta comedia dramática juega con una idea tan cotidiana como corrosiva: la comparación constante con los demás. A través de su protagonista, la serie retrata la ansiedad por cumplir expectativas, el peso de la mirada ajena y la frustración que generan las redes sociales y los modelos de éxito prefabricados. Su humor es incómodo, a veces cruel, y no idealiza a sus personajes: los expone en su egoísmo, sus inseguridades y sus contradicciones. Es una serie ligera en apariencia, pero bastante afilada en su lectura de las dinámicas emocionales contemporáneas, perfecta para quien busque algo breve pero con mala leche. Tiene un 7,1 de media en IMDb.

'El encargado'

Guillermo Francella construye uno de sus personajes más inquietantes en esta comedia negra sobre un portero de edificio que, desde su posición aparentemente secundaria, controla la vida de los vecinos. La serie funciona como una sátira social muy eficaz sobre el poder en miniatura: cómo alguien sin estatus formal puede convertirse en una figura de control absoluto gracias a la información, la manipulación emocional y el chantaje encubierto. A través del humor, va dibujando una radiografía incómoda de las jerarquías sociales, la hipocresía de las clases acomodadas y la violencia que se esconde en las relaciones cotidianas más aparentemente inofensivas. En IMDb tiene un 8 de nota media.

'El marginal'

Uno de los grandes éxitos internacionales de la televisión argentina reciente, es 'El marginal', un thriller carcelario que no se anda con rodeos: violencia explícita, jerarquías brutales y una mirada muy pesimista sobre el sistema penitenciario. Aunque sufre altibajos a lo largo de las temporadas, su fuerza está en la construcción de un universo narrativo propio y en la capacidad de enganchar desde el conflicto humano: la supervivencia, la traición, la lealtad forzada y la corrupción estructural. No es una serie “agradable”, pero sí una de las más representativas del giro más oscuro y crudo que ha tomado la ficción argentina en los últimos años. Su nota media es de un 8,1 en IMDb.

'El eternauta'

La adaptación de uno de los cómics más importantes de la historia argentina llega con la responsabilidad de actualizar un mito cultural sin vaciarlo de su dimensión política. 'El eternauta' no es solo una historia de invasión alienígena: es un relato sobre la resistencia colectiva, la solidaridad frente al desastre y el miedo como herramienta de control. La serie apuesta por una ciencia ficción con lectura social, en la que el apocalipsis funciona como metáfora de los colapsos políticos y humanos. Más allá del espectáculo, su interés está en cómo traduce al lenguaje televisivo un imaginario que, en Argentina, tiene un peso histórico muy concreto. Su puntuación en IMDb es de un 7,3.

'Nada'

Esta comedia elegante y contenida gira en torno a un crítico gastronómico cínico, atrapado en su propio privilegio y su incapacidad para conectar emocionalmente con los demás. A través de su relación con su empleada doméstica, la serie articula una reflexión sutil sobre las relaciones de clase, la soledad en la vejez y la fragilidad de las certezas cuando el mundo empieza a cambiar más rápido que uno mismo. Su humor es fino, casi literario, y se apoya mucho en los diálogos y en la química entre los personajes. Es una de esas series que parecen pequeñas, pero que dejan poso. Tiene un 7,8 en IMDb y un 83% en Rotten Tomatoes.

'División Palermo'

Una de las propuestas más frescas y provocadoras de la comedia argentina reciente. Bajo una premisa absurda -una guardia urbana creada por marketing político para aparentar inclusión-, la serie despliega una sátira muy afilada sobre el postureo institucional, la discriminación estructural y el uso cínico del discurso progresista. El humor es incómodo, a veces incorrecto, pero siempre consciente de lo que está parodiando. Funciona -tiene un 7,6 en IMDb- porque no se limita a burlarse de los malos, sino que pone en evidencia las contradicciones de un sistema que convierte la diversidad en un eslogan vacío.

'Viudas negras: P*tas y chorras'

Esta comedia criminal protagonizada por dos mujeres que estafan y asesinan hombres ricos mezcla humor negro, crítica social y un punto de thriller. Más allá del gancho de la premisa, la serie juega con la idea de la venganza de clase y la violencia como respuesta a un sistema profundamente desigual. No idealiza a sus protagonistas, sino que las presenta como personajes moralmente ambiguos, capaces de resultar simpáticas y repelentes al mismo tiempo. Es una propuesta ligera en formato, pero con muy mala leche y tiene un 7,4 en IMDb.

'Apache: La vida de Carlos Tevez'

Esta serie biográfica recorre el ascenso del futbolista desde un contexto de extrema vulnerabilidad social hasta el estrellato internacional. Más allá del relato de superación, la serie pone el foco en el entorno: la violencia cotidiana, la falta de oportunidades y la presión de representar a un barrio entero. Funciona como una mirada a la movilidad social en Argentina, con sus luces y sombras, y como un recordatorio de lo excepcional que es salir de ciertos contextos sin dejar cicatrices profundas. Su media en IMDb es de 7,2.

'La chica que limpia'

La historia de una mujer que se ve obligada a limpiar escenas del crimen para sobrevivir se convierte en un noir social muy efectivo. La serie combina suspense, drama personal y crítica a las dinámicas de poder del crimen organizado, con una protagonista atrapada en una red que no controla. Su fuerza está en el retrato de una mujer común empujada a un mundo violento por la precariedad económica, sin glorificar en ningún momento ese descenso. En IMDb su puntuación es de 7,2.

'El jardín de bronce'

Un thriller centrado en la desaparición de una niña que se convierte en una obsesión para su padre. La serie utiliza la investigación como hilo conductor para explorar el duelo, la culpa y la manera en que una tragedia puede devorar por completo una vida. Su tono es sombrío, casi opresivo, y apuesta por un ritmo más pausado que refuerza la sensación de desgaste emocional. Figura en IMDb con una puntuación de 7,6.

'Puerta 7'

Ambientada en el mundo del fútbol, la serie aborda la violencia estructural que rodea al deporte, la corrupción en los clubes y las redes de poder que se mueven en torno al dinero y la pasión futbolera. Combina thriller político con drama social y ofrece una mirada crítica a un universo que suele romantizarse desde fuera, mostrando su lado más turbio y menos épico. Puntúa con un 5,6 en IMDb.

