"Era la única manera de juntaros a todos". Belén Rueda cuenta cómo vivió el controvertido final de 'Los Serrano'

Muchas grandes ficciones forman parte de la herencia televisiva española, pero pocas pueden jactarse de haber dejado tanta huella como 'Los Serrano', y no siempre en lo positivo. La comedia de Daniel Écija y Álex Pina acompañó durante años a muchas familias. Las mismas que se quedaron pasmadas cuando a la hora de la verdad descubrieron que todo había sido, literalmente, un sueño de Resines.

En su aparición en 'Al cielo con ella', a Belén Rueda le ha tocado abrir el melón de nuevo después de que Henar Álvarez le preguntase cómo se vivió aquella lectura de guion entre los actores. Lo primero que le tocó aclarar es que aquel final no se leyó de forma síncrona entre el reparto en una mesa italiana, ya que la serie llegó a tener muchos capítulos y por aquel entonces cada uno leía el guion en su casa.

"¡Uy, pero si estoy viva!", decía rememorando su primera reacción en el programa. Rueda fue la primera sorprendida al verse aparecer en el capítulo después de que su personaje hubiese fallecido. A la sorpresa le siguió la confusión. "¡Pero cómo que va a ser un sueño si los niños que eran así de pequeños, he dormido una noche y se han convertido en señores!"

La actriz buscó entonces una explicación de primera mano de Daniel Écija, productor de la serie y que por aquel entonces era su marido, que fue muy franco en admitirle que "Era la única manera de juntaros a todos". También lo era de que Rueda, que había sido un personaje muy querido, volviera también en la reunión final. A ella le pareció una explicación "un poco raruna", pero le tocó venderla lo mejor posible en el set como al resto de los actores.

Aunque prefería tomárselo con humor, Belén Rueda ha sido aquí muy aquí muy correcta en comparación con las opiniones de otros compañeros de reparto. Fran Perea fue muy tajante afirmando en entrevistas que lo que se hizo con ese capítulo "fue terrible" y Antonio Resines lo llamó "una demencia" y "un descojone", si bien intentó justificarlo de algún modo diciendo que la cosa había ido degenerando tanto que era muy difícil cerrarla bien.

