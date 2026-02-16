HOY SE HABLA DE
Últimos días para ver en Netflix una de sus mejores series animadas. Una magnífica revisión de un clásico ochentero que estamos a punto de perder para siempre

Últimos días para ver en Netflix una de sus mejores series animadas. Una magnífica revisión de un clásico ochentero que estamos a punto de perder para siempre

Los Originales de Netflix ya no aseguran su estancia para siempre en la plataforma

She Ra
Los remakes de los clásicos con los que crecimos son arriesgados, porque pueden salir muy bien o muy mal...O incluso aunque salgan bien para una nueva generación de fans, se ganan un odio desmesurado que parece que no va a morir nunca. 

Este es un poco el caso de 'She-Ra y las Princesas del Poder', que fue una reinvención de la serie clásica de los 80, aunque obviando por completo a He-Man y explorando los mitos de She-Ra y las otras princesas desde un punto de vista mucho más valiente e inclusivo.

Ser una princesa es contagioso

Una de las mejores facetas de 'She-Ra y las Princesas del Poder' es que se puede empezar de cero sin saber nada de las series originales. La historia sigue a Adora, quien siempre ha crecido como una niña soldada en el ejército de Hordak y no conoce otra vida que la de la Horda.

She Ra Y Las Princesas Del Poder

Un día duranta una incursión, se da de bruces con un extraño emplazamiento y descubre una espada mágica que la permite transformarse en la poderosa She-Ra. Así es como descubre que está destinada a ser una princesa del poder y liberar Etheria de la Horda, comenzando a liderar a los rebeldes y enfrentándose a Catra, su única amiga.

ND Stevenson, el autor de 'Nimona', encabezó esta curiosa revisión del clásico, más enfocado a una nueva generación de niños y niñas apostando por un reparto de personajes muy diverso. La serie de 'She-Ra y las Princesas del Poder' llegó a contar con un total de 52 episodios divididos en cinto temporadas, con un acabado visual encantador y una animación bien maja por parte de DreamWorks Animation. 

She Ra Netflix

Ahora bien, por desgracia a partir del 20 de febrero 'She-Ra y las Princesas del Poder' dejará de estar disponible en Netflix. Y, para seguir con las malas noticias, no sabemos cuál es el destino de la serie. En su momento una "producción original" para la plataforma y es un caso curioso de derechos, porque al final sigue siendo una producción junto a Mattel y DreamWorks, con lo que no queda muy claro si pasará a estar en otra plataforma en el futuro.

Por ahora nos queda esperar a ver si quizás pasa a estar en Sky Showtime u otro servicio de streaming más adelante. Y si no, agarrarnos y recordar a las Princesas del Poder mientras todavía las tengamos a mano.

