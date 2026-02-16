Hoy gratis en streaming, el desparpajo musical y romántico más memorable que puede ver para acompañar ‘Cumbres borrascosas’

El ambiente todavía está embriagado por el efecto de San Valentín y por el fenómeno cinematográfico de ‘Cumbres borrascosas’, que ha devuelto el fervor por el romance de increíble desparpajo visual y desvergüenza tonal además de musical. Qué mejor manera de continuar este peculiar momento que viendo ‘Moulin Rouge’.

Un lugar aterciopelado para soñar

Un referente donde los haya para el cine musical y romántico de este siglo, la película de Baz Luhrmann mantiene todavía un carácter inolvidable que se ha vuelto generacional para muchos. Nicole Kidman e Ewan McGregor protagonizan esta película que durante esta semana se puede ver gratis en streaming a través de RTVE Play (también en la suscripción de Disney+).

Enamorado por la vida alternativa del París de comienzos del siglo XX, el escritor bohemio Christian aspira triunfar con su literatura mientras se empapa de cada momento de vida que le rodea. Eso le lleva a los fastuosos rincones del cabaret en Moulin Rouge, donde conoce a la deslumbrante Satine de la que se enamorará perdidamente.

El estilo visual y el ritmo enajenado que suelen caracterizan el cine de Luhrmann alcanza aquí sus cotas más excesivas, y por tanto las que hacen más fácil discernir qué le hacen un cineasta único. Desde un sentido hortera del espectáculo que nunca pide disculpas hasta una ambición por plegar el presente con el relato de época en mezclas que incluyen canciones rock de la época bastardizadas en vodeviles arrolladores.

Cuánto estés dispuesto a comprar su manera de abrazar el disparate va a influir bastante en cómo su euforia es capaz de contagiarte. Su montaje atropellado a menudo juega en contra de poder entrar en su juego, aunque todo lo demás contribuya a crear un espectáculo inolvidable del que muchos todavía no se cansan.

Es bastante posible que sea esa vivacidad en los colores y las emociones, que llegan mucho más directamente a los espectadores y les permiten introducirse sin complicaciones en su fantasía absolutamente delirante (y deliberada). Al menos, parece claro que cineastas como Emerald Fennell se han visto marcadas por su poderío y han querido rescatarlo en el presente.

