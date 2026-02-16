Robert Downey Jr. opina sobre el mejor papel de su carrera y creo que tiene toda la razón: "Terminó siendo mi carta de presentación en Marvel"

Tras el doble golpe de 2008 al protagonizar el fenómeno de taquilla 'Iron Man' y lograr una nominación al Oscar por la comedia bélica 'Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!', quedó claro que Robert Downey Jr. había pasado de ser un actor problemático a una superestrella. Un giro de guion casi impensable para alguien que, años antes, cargaba con la etiqueta de veneno para la taquilla y arrastraba una reputación marcada por sus adicciones y problemas con la ley.

Ese resurgir lo llevaría a liderar el UCM hasta el récord histórico de 'Vengadores: Endgame', al mismo tiempo que encadenaba éxitos con la saga de Sherlock Holmes y comedias como 'Salidos de cuentas'. Sin embargo, cuando se le preguntó por su mejor película, Downey Jr. no miró a sus blockbusters, sino a una pequeña comedia negra que fracasó en taquilla y que, paradójicamente, le abrió las puertas a Hollywood.

El punto de inflexión

Durante una aparición en 2020 en el podcast 'The Joe Rogan Experience' -cuyas declaraciones se recogen en medios como SlashFilm-, el actor defendió con convicción 'Kiss Kiss Bang Bang', dirigida por Shane Black, pese a que la película cerró su recorrido mundial con apenas 15 millones de dólares de recaudación.

"Kiss Kiss Bang Bang es, en cierto modo, la mejor película que he hecho. Terminó siendo mi carta de presentación. Salió y fue un fracaso, pero Jon Favreau la vio y dijo: Este tipo podría hacer una película de acción. Así que terminó siendo mi carta de presentación en el Universo Marvel"

Más allá de su valor estratégico en la carrera del actor, la película es un escaparate perfecto de su carisma. Downey interpreta a un ladrón neoyorquino que, casi por accidente, consigue una prueba en Hollywood y acaba envuelto en una trama de asesinatos junto a un detective interpretado por Val Kilmer y a su antiguo amor, encarnado por Michelle Monaghan.

El riesgo de apostar por este proyecto fue enorme. Downey arrastraba antecedentes de arrestos por drogas y cárcel, hasta el punto de que muchos productores se negaban a contratarlo. De hecho, antes de decidirse por él, se llegó a considerar a Johnny Knoxville para el papel de Harry Lockhart.

A todo esto se sumaba el propio Shane Black, que venía de una época dorada como guionista de 'Arma Letal', pero que había tocado fondo con algunos tropiezos.

El paso de 'Kiss Kiss Bang Bang' por el Festival de Cine de Cannes en 2005 generó el ruido suficiente para que Downey Jr. consiguiera un papel clave en 'Zodiac' de David Fincher, y aunque su taquilla fue decepcionante, su prestigio no ha hecho más que crecer con los años. Black acabaría devolviéndole el favor en 'Iron Man 3', que él mismo dirigió y dieciséis años después, 'Kiss Kiss Bang Bang' sigue siendo una gran comedia neo-noir, de esas cuya reputación no hace más que aumentar con el paso de los años.

