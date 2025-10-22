"Que le den a DC". Robert Downey Jr. se sincera sobre 'El caballero oscuro' y admite que no entendió la película de Christopher Nolan

Robert Downey Jr. ganó el único Óscar que tiene gracias a su colaboración con Christopher Nolan en 'Oppenheimer' y nadie duda que el actor estaría encantado de volver a trabajar con él. Sin embargo, hace un tiempo no tuvo problemas en confesar su verdadera opinión sobre 'El Caballero Oscuro', siendo bastante duro en sus apreciaciones sobre la aclamada película de DC.

"Esa no es mi idea de lo que quiero ver"

Siendo justos, hay que destacar que Downey Jr. hizo estas declaraciones para el Huffington Post en 2008, por lo que ha tenido tiempo de sobra para verla y cambiar de idea. Eso sí, no hay constancia pública de ello, por lo que toca asumir que esa sigue siendo su opinión sobre el largometraje protagonizado por Christian Bale y Heath Ledger:

Lo que me pasa es que vi 'El caballero oscuro'. Me siento un poco tonto porque no entiendo cuántas cosas son tan inteligentes. Es como un motor Ferrari de narrativa y guion, y pienso: 'Esa no es mi idea de lo que quiero ver en una película'. Me encantó 'The Prestige', pero no entendí 'El caballero oscuro'. No la entendí, todavía no puedo explicar qué pasó en la película, qué le pasó al personaje, y al final necesitan que sea un villano. Pensé: 'Lo entiendo. Esto es tan intelectual y tan jodidamente inteligente, que claramente necesito una educación universitaria para entender esta película'. ¿Sabes qué? Que le den a DC Comics. Eso es todo lo que tengo que decir, y de ahí es de donde vengo.

Downey Jr. comentó entonces que "nunca se es demasiado viejo para quemar puentes, porque creo que he ofendido a todos. Creo que tengo un par más. 'Quemaré ese puente cuando llegue el momento' es mi frase favorita". Recordemos que el actor estrenó 'Iron Man' el mismo año que 'El caballero oscuro', por lo que quizá también había cierta rivalidad.

Y es que Marvel acabó ganando la batalla a DC, pero 'El caballero oscuro' aplastó sin contemplaciones a 'Iron Man'. Buena prueba de ello es que la primera suma una recaudación mundial de 1.009 millones de dólares, mientras que la segunda se quedó en 585 millones.

